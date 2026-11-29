Tra le installazioni del Bosco c’è l’Albero dell’Incontro, decorato da dischi blu dipinti a mano da persone con disabilità, associazioni e volontari. Tutto è partito da un volontario di San Paolo in Bianco con una grande passione per il Natale

Bergamo. Chi attraversa in questi giorni il Bosco dell’Incanto, in piazza Vittorio Veneto, rischia di passargli accanto senza accorgersene. Tra gli abeti illuminati c’è un albero decorato con dischi blu, uno diverso dall’altro: felci e foglie stampate in bianco, fiocchi di neve, cuori, fiori, piccoli mandala tracciati a mano. Da lontano sembrano decorazioni come tante. Da vicino si capisce che ognuno ha una firma diversa, anche se nessuna è scritta.

È l’Albero dell’Incontro, e la sua storia non comincia in uno studio di progettazione ma in una lettera.

La firma Filippo Bernardi, “ma tutti gli amici mi chiamano Pippo”, volontario dell’Asd San Paolo in Bianco. “Sono un ragazzo speciale e a volte faccio fatica a dire le cose come fanno gli altri”, scrive. “Però penso tanto, e sento tanto”.

La scorsa primavera Filippo ha messo nero su bianco l’idea: un albero in centro città che “non serve solo per essere bello, ma che possa raccontare qualcosa”, decorato da lui e da altri ragazzi come lui, anche di associazioni diverse dalla sua. Il punto di partenza erano quattro domande. Cosa vuol dire essere speciali? Cosa significa inclusione? Cosa vuol dire aiutare qualcuno? E la più disarmante: nella tua unicità, che supereroe sei?

Il cuore della lettera sta in due frasi. La prima: “Nessuno è troppo fragile per fare la differenza”. La seconda suona quasi come una rivendicazione: “Non siamo solo persone da aiutare. Possiamo anche aiutare”. Spesso, spiega, le persone come lui vengono viste solo per ciò che non riescono a fare. Lui invece vuole mostrare quello che possono dare: “impegno, sensibilità e coraggio”.

Dalla lettera ai laboratori

Da quelle righe è nato un percorso creativo condiviso, guidato dalle arte terapiste da Lianne Schreuder e Louise Green dell’associazione CollegaMenti Aps. Il blu, che Filippo nella lettera indicava come colore simbolo della disabilità, è diventato il fondo di ogni disco (è anche il colore ufficiale dell’edizione di Christmas Design di quest’anno che racconta il tema: Stato di Grazia. Rallentare per ascoltare. Alleggerirsi per essere).

Nei laboratori, attorno a tavoli coperti di carta colorata, ragazzi e adulti di ogni età hanno raccolto foglie e felci, le hanno ricoperte di colore bianco e le hanno premute sul blu, come in un’antica stampa botanica. Altri hanno preferito il pennarello: fiocchi di neve geometrici, cuori disposti a raggiera, segni fitti che si allargano dal centro come brina. Il risultato ricorda le cianotipie dell’Ottocento, ma ogni cerchio porta il tratto riconoscibile di chi l’ha realizzato e racconta una storia.

Attorno a Filippo si è mosso un pezzo di città che di solito non finisce sui manifesti. Oltre a CollegaMenti e Asd San Paolo in Bianco hanno partecipato il Gruppo Noialtri Aps, la cooperativa sociale Ser.e N.a., il Rotary Club Bergamo Città Alta e tanti volontari, che hanno messo a disposizione tempo, spazi e pazienza perché un’idea nata da un ragazzo diventasse un’opera da appendere nel cuore di Bergamo, accanto alle installazioni firmate da designer e paesaggisti.

Ciò che non si può commisionare

Christmas Design, giunta alla quarta edizione e organizzata dal Duc– Distretto Urbano del Commercio di Bergamo in collaborazione con il Comune, è nata come mostra diffusa: la città mette a disposizione le sue piazze più belle, le aziende commissionano installazioni d’autore. L’Albero dell’Incontro aggiunge a questa formula qualcosa che non si può commissionare, cioè la partecipazione. Non è un’opera pensata per chi ha bisogno di aiuto, ma un regalo fatto alla città da persone che ne fanno parte a pieno titolo e che chiedono, semplicemente, di prendere parte alla sua vita pubblica. E lo fanno con le loro mani.

È forse l’aspetto meno visibile del Bosco, e il più prezioso. Dietro alcuni dei suoi “oggetti”c’è un tessuto fatto di volontariato, associazioni, cooperative sociali e famiglie che lavora tutto l’anno, lontano dalle luci, e che per qualche settimana si fa vedere in piazza. Come anche presenti fin dal primo anno, le opere in salice intrecciato di Davide Gotti di Cesti dell’Orso: anche lui come Filippo ha una grande passione: l’intreccio del materiale naturale: salice e nocciolo. Quest’anno dà il benvenuto con il suo lavoro nel portale d’ingresso.

Nella sua lettera Filippo scriveva che c’è ancora bisogno di fare tanto “per aiutare, supportare e coinvolgere le persone speciali e le loro famiglie”. E chiudeva così: questo albero “è un modo per stare insieme. È un modo per ascoltare. È un modo per capire che essere diversi non è un problema e che nella vita non ci si può arrendere mai”. Vale la pena fermarsi, cercare tra gli abeti i dischi blu e guardarli uno per uno.

* Maurizio Vegini

Direttore Artistico di Christmas Design

Dr. Agr., paesaggista — Studio GPT, Giardini Paesaggio Territorio