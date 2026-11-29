Per Metalcoat, presente all’interno del Padiglione Italia, la partecipazione costituisce un’importante opportunità strategica in un mercato caratterizzato da una crescente domanda di materiali innovativi e da significativi investimenti infrastrutturali, anche in vista dei Campionati mondiali di calcio del 2030. Particolare interesse rivestono le soluzioni in alluminio preverniciato destinate all’architettura contemporanea e alle grandi opere. Tra queste, Allumique, la proposta in alluminio pieno negli spessori di 2, 2,5 e 3 millimetri, concepita per il rivestimento delle facciate e come alternativa ai pannelli compositi. La presenza dell’azienda ha richiamato anche l’attenzione della stampa internazionale. Il CEO di Metalcoat, Matteo Trombetta Cappellani, è stato intervistato da Morocco World

News, testata giornalistica di riferimento marocchina, alla quale ha illustrato le prospettive di sviluppo commerciale dell’azienda e le opportunità legate al mercato nordafricano.