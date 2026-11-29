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Metalcoat guarda al Nord Africa: il Made in Italy per le grandi infrastrutture e l’architettura del futuro
L’azienda italiana debutta al Salon International du Bâtiment di El Jadida. Il CEO Matteo Trombetta Cappellani intervistato da Morocco World News: nuove prospettive commerciali in un mercato in forte espansione
Metalcoat Spa rafforza il proprio percorso di internazionalizzazione con la partecipazione al Salon International du Bâtiment (SIB), in programma fino al 29 novembre presso il Parc d’Exposition Mohammed VI di El Jadida, in Marocco. La manifestazione, che celebra quest’anno il quarantesimo anniversario dalla sua fondazione, rappresenta uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all’edilizia e alle costruzioni del continente africano, con circa 550 espositori provenienti da 40 Paesi.
Per Metalcoat, presente all’interno del Padiglione Italia, la partecipazione costituisce un’importante opportunità strategica in un mercato caratterizzato da una crescente domanda di materiali innovativi e da significativi investimenti infrastrutturali, anche in vista dei Campionati mondiali di calcio del 2030. Particolare interesse rivestono le soluzioni in alluminio preverniciato destinate all’architettura contemporanea e alle grandi opere. Tra queste, Allumique, la proposta in alluminio pieno negli spessori di 2, 2,5 e 3 millimetri, concepita per il rivestimento delle facciate e come alternativa ai pannelli compositi. La presenza dell’azienda ha richiamato anche l’attenzione della stampa internazionale. Il CEO di Metalcoat, Matteo Trombetta Cappellani, è stato intervistato da Morocco World
News, testata giornalistica di riferimento marocchina, alla quale ha illustrato le prospettive di sviluppo commerciale dell’azienda e le opportunità legate al mercato nordafricano.
“Il Marocco rappresenta un mercato di particolare interesse per la nostra strategia di crescita internazionale – dichiara Matteo Trombetta Cappellani, CEO di Metalcoat –. Gli investimenti in aeroporti, impianti sportivi e grandi opere architettoniche aprono prospettive significative per le nostre soluzioni. Vogliamo mettere il patrimonio di competenze dell’industria italiana a disposizione di progettisti, imprese e operatori locali, costruendo relazioni commerciali solide e durature. Un ringraziamento particolare va all’Agenzia ICE per il supporto alle imprese italiane in questo percorso”.
La partecipazione al SIB 2026 si inserisce nella più ampia strategia di espansione internazionale di Metalcoat, orientata al consolidamento della propria presenza sui mercati esteri e alla valorizzazione del Made in Italy attraverso l’innovazione tecnologica, la qualità produttiva e la ricerca di nuove applicazioni dei materiali.