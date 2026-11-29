Per Cardelli lo starting five è composto da Mazzucchelli, Buttiglione, Reati, alla sua 400ª presenza con la maglia di Treviglio, Cemmi e Muratović. Il tecnico rossoverde Belletti, privo di Balanzoni e del lungodegente Molteni, risponde con Morandotti, Contento, Misters, Bianchi e Angelucci.

Cemmi è subito protagonista e firma da solo il primo parziale, portando la Tav sullo 0-6 dopo due minuti. Morandotti guida però la reazione dei padroni di casa, che ristabiliscono la parità sul 9-9 al 4′. Muratović e Borra fanno valere la propria presenza nel pitturato, mentre Mazzucchelli dirige la manovra biancoverde e permette agli ospiti di tornare avanti sul 12-17. Nel finale di quarto Misters comincia a scaldare la mano dalla lunga distanza e Omegna resta in scia: 17-19 alla prima pausa.

Pollini apre il secondo periodo, mentre Agostini trova la prima tripla di tabella della serata. La Tav allunga ulteriormente grazie ad altre due conclusioni consecutive dall’arco dello stesso Agostini e a un viaggio in lunetta di Borra. Il parziale di 13-1 porta Treviglio sul 18-32 al 14′, ma la Paffoni non si arrende. Bianchi completa un gioco da tre punti, poi Misters e Contento colpiscono dalla distanza, riaprendo la partita. Muratović prova a frenare la rimonta, ma il lettone Misters trova altre due triple e Morandotti firma dall’arco il canestro del pareggio a quota 38. Il vantaggio di Contento viene annullato perché realizzato dopo la sirena, ma Omegna chiude comunque il primo tempo con un significativo 5/10 da tre punti nel secondo quarto.

Dopo l’intervallo la Tav riparte con i tiri liberi di Mazzucchelli, ma Omegna mette per la prima volta la testa avanti sul 42-40. La gara prosegue in equilibrio fino al 25′, quando Cemmi trova il tap-in del 44-44. Morandotti prova a dare un nuovo strappo ai suoi, portando i piemontesi sul 49-44, ma Pollini ricuce immediatamente le distanze (49-48). Nel finale di frazione arriva però il passaggio a vuoto che cambia l’inerzia della partita: sei punti consecutivi firmati da Odah, Angelucci e Guerra consentono alla Paffoni di chiudere il terzo periodo avanti 55-48. Per Treviglio le percentuali dall’arco restano deficitarie, con appena 3 canestri realizzati su 20 tentativi.

Nell’ultimo quarto i biancoverdi faticano a trovare la via del canestro anche vicino a canestro e Odah spinge i suoi in doppia cifra di vantaggio: 59-48. Al 33′ Dore ritrova la precisione dalla lunga distanza e Borra riporta Treviglio a -8. La Tav prova a riaprire definitivamente l’incontro: le triple consecutive di Pollini e Reati valgono il 61-59 al 37′, nonostante il timeout chiamato da Belletti per interrompere il momento favorevole agli ospiti.

La risposta di Omegna è però immediata e pesante. Bianchi infila due triple in rapida successione, mentre Odah mette il sigillo sul nuovo allungo rossoverde. Al 38′ il punteggio è 69-59 e, dopo aver toccato anche il +12, la Paffoni può amministrare il vantaggio fino alla sirena finale, imponendosi per 73-64.

Per la Tav Treviglio arriva così la terza sconfitta consecutiva lontano da casa, ancora una volta al termine di una partita iniziata con buone premesse e poi sfuggita di mano nella seconda parte. I biancoverdi avranno l’occasione di ripartire domenica 6 dicembre, alle 18, quando sul parquet trevigliese tornerà una sfida storica: quella contro l’Assigeco Piacenza, già affrontata anche in amichevole durante la preparazione.

Paffoni Omegna-TAV Treviglio 73-64

(17-19, 21-19; 17-10, 18-16)

Paffoni Omegna: Morandotti 14, Contento 7, Misters 14, Bianchi 15, Angelucci 5; Del Sole 2, Guerra 4, Odah 10, Santi 2. Caramelli, Bracesco e Fiorillo n.e. All. Belletti.

TAV Treviglio: Mazzucchelli 9, Buttiglione 2, Reati 3, Cemmi 10, Muratović 9; Borra 12, Pollini 7, Agostini 9, Dore 3. Carparelli e Odiphri n.e. All. Cardelli.

Arbitri: Rubera di Bagheria (PA), Riggio di Siderno (RC), Licari di Marsala (TP).

Luogo e data: Gravellona Toce, 28 novembre 2026.