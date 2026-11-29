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Il tennista toscano batte Jodar e poi al doppio insieme a Vavassori conquista il punto decisivo per dare continuità ai trionfi tricolore, senza Sinner e con Berrettini lontano dal top

Ormai sta diventando una sana abitudine. Dopo cinquant’anni di digiuno, l’Italia conquista per la quarta volta la Coppa Davis, il “mondiale” del tennis, battendo in finale la Spagna del fenomeno Carlos Alcaraz e senza poter contare sull’infortunato Jannik Sinner.

A trascinare gli azzurri verso il successo è uno strepitoso Lorenzo Musetti, che nella finalissima batte Jodar nel primo singolare e poi, insieme ad Andrea Vavassori, chiude i conti nel doppio contro Alcaraz e Granollers, proprio dopo che Alcaraz aveva battuto Flavio Cobolli nel secondo singolare registrando il punto del pareggio.

Il successo di Bologna certifica la superiorità di un movimento in enorme ascesa, nonostante un percorso per nulla semplice: ai quarti di finale c’è stato bisogno del doppio per mettere a posto la Corea del Sud, così come in semifinale contro la Repubblica Ceca.

Musetti è stato impeccabile e ha vinto tutte le partite giocate, così come Vavassori, doppista specialista che ha giocato con Berrettini contro la Corea del Sud e con Musetti i successivi due match, mentre Cobolli ha concluso la fase finale con uno zero su tre.