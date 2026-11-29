Partito dalla quarta fila, Huertas è stato protagonista di uno scatto efficace allo spegnimento dei semafori, recuperando cinque posizioni già nel corso del primo giro e portandosi in settima posizione. Il pilota spagnolo ha mantenuto un buon ritmo, restando a contatto con il gruppo in lotta per la quarta piazza. All’ottavo giro ha superato il compagno di squadra, salendo al sesto posto, posizione difesa fino alla dodicesima tornata, quando è stato sopravanzato da Lunetta. Al sedicesimo giro è arrivato anche il sorpasso di Rueda, che lo ha fatto scivolare in ottava posizione. Huertas non ha però perso ritmo e ha continuato a spingere fino alla bandiera a scacchi, assicurandosi un piazzamento nella top ten. Un risultato che assume un significato particolare, perché segna la conclusione della sua esperienza con Italtrans Racing Team, con cui ha condiviso le ultime due stagioni nel Mondiale Moto2.