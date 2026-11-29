Moto 2|
Italtrans, doppia top ten a Valencia: Huertas e Muñoz chiudono in bellezza la stagione
Per Huertas l’addio al team a fine gara
L’ultima gara della stagione Moto2, sul circuito di Valencia, regala all’Italtrans Racing Team di Calcinate un doppio piazzamento nella top ten. Adrián Huertas e Daniel Muñoz chiudono rispettivamente all’ottavo e al decimo posto, al termine di una gara combattuta che permette a entrambi di archiviare il campionato con un risultato positivo.
Partito dalla quarta fila, Huertas è stato protagonista di uno scatto efficace allo spegnimento dei semafori, recuperando cinque posizioni già nel corso del primo giro e portandosi in settima posizione. Il pilota spagnolo ha mantenuto un buon ritmo, restando a contatto con il gruppo in lotta per la quarta piazza. All’ottavo giro ha superato il compagno di squadra, salendo al sesto posto, posizione difesa fino alla dodicesima tornata, quando è stato sopravanzato da Lunetta. Al sedicesimo giro è arrivato anche il sorpasso di Rueda, che lo ha fatto scivolare in ottava posizione. Huertas non ha però perso ritmo e ha continuato a spingere fino alla bandiera a scacchi, assicurandosi un piazzamento nella top ten. Un risultato che assume un significato particolare, perché segna la conclusione della sua esperienza con Italtrans Racing Team, con cui ha condiviso le ultime due stagioni nel Mondiale Moto2.
Gara positiva anche per Daniel Muñoz, autore di un’ottima partenza e subito inserito nel gruppo dei piloti in lotta per la quarta posizione. Aggressivo e competitivo nelle prime tornate, ha successivamente ceduto la posizione al compagno di squadra, scivolando al nono posto. Al quindicesimo giro è stato superato anche da Vietti, riuscendo comunque a difendere la decima posizione fino al traguardo, dopo 22 giri.