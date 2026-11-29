Foto Andrei Eduard Huiala

Bergamo. Tre punti pieni in casa della terza forza del campionato. ChorusLife Volley Bergamo manda un messaggio forte e chiaro a tutto il campionato andandosi a prendere una vittoria di enorme prestigio e importanza in casa di quella Fenera Chieri che rappresenta la terza forza del campionato, dietro a Conegliano e Milano. Dopo aver perso il primo set, la squadra di Marcello Cervellin prende il controllo della partita e non ne esce più, costruendo certezze pallone dopo pallone e viaggiando sulle ali dell’entusiasmo fino al 3-1 finale che rappresenta l’8° successo in 11 giornate, per un bottino di 20 punti raccolti e il consolidato 6° posto in classifica.

Soltanto Conegliano finora era riuscita ad avere la meglio delle piemontesi. Poi sono arrivate Van Avermaet e compagne, che sì hanno perso Lena Stigrot dopo i saluti in settimana e hanno accolto Melanie Parra (che ha viaggiato con la squadra ma non ha giocato), ma hanno trovato nel sestetto di partenza una solida Federica Carletti. Che, come tutta la squadra, ha sofferto la superiorità di Chieri nel primo set, con Nervini, Nemeth ed Eggleston in grado di combinare per 18 punti e mettere a referto il primo punto.

Bergamo parte meglio nel secondo set, con un vantaggio per 6-2 che permette di consolidare le certezze. E anche quando Chieri impatta a quota 7, la risposta orobica arriva colpo su colpo, portando punto a punto un parziale che si risolve soltanto nel finale: l’ace di Kipp dopo il primo tempo di Meli fa guadagnare tre match point e il muro trasforma il primo, invertendo anche l’inerzia. E si vede, visto che neanche gli stimoli dell’ex di giornata Stella Nervini – schiacciatrice anche della nazionale italiana – riescono a ribaltarla. Il finale però è apertissimo, perchè Chieri capitalizza un punto folle dopo due salvataggi oltre l’ordinario per il pari 23, poi mette a rete la battuta di Regoni offrendo a Bergamo la possibilità di fare 2-1, colta ancora grazie al muro di Kipp.

Il quarto set è la replica degli altri due, con il punto in comune di Elena Pietrini, che nei momenti in cui Chieri abbozza una rimonta alza il livello e mette giù una serie di palloni che propiziano la volata rossoblù verso una vittoria straordinaria. Mvp di serata è proprio l’ex Monza: per lei 21 punti, con il 58% in attacco e un’efficienza del 55%. La vittoria, combinata con gli altri risultati di giornata, permette a Bergamo di prendersi la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia con due giornate d’anticipo: Novara resta a 19, mentre Talmassons e San Giovanni sono a 12.

Chieri-Bergamo 1-3 (25-18 21-25 23-25 22-25)

Chieri: Eggleston 21, Akrari 5, Németh 15, Nervini 13, Lubian 16, Van Aalen 1, Spirito (L), Gray 1, Glaab, Giacomello, Eckl, Cooper, Regoni. N.e.: Guezen. All. Negro.

Bergamo: Allaoui 2, Pietrini 21, Meli 8, Kipp 22, Carletti 8, Van Avermaet 8, Gelin (L), Esposito, Battistoni, Bassi 1. N.e.: Parra, Rocca, Babatunde, Agazzi. All. Cervellin.

Arbitri: Papadopol, Lot.