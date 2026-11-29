Sarà presentato martedì 1° dicembre all’Auditorium comunale Anna Maria Mozzoni di Mozzo il progetto dedicato ai bambini delle classi quarte. Al centro dell’iniziativa legalità, amicizia, sport e rispetto delle regole. Dal giorno successivo partirà la distribuzione dei diari nelle scuole di Bergamo e provincia

Bergamo entra tra le venti realtà italiane selezionate per la nuova edizione di “Il Mio Diario”, il progetto promosso dalla Polizia di Stato che da oltre dodici anni porta nelle scuole primarie un messaggio di educazione alla legalità, al rispetto delle regole e alla convivenza civile.

L’iniziativa farà tappa nel territorio bergamasco martedì 1° dicembre, alle 10.30, all’Auditorium comunale Anna Maria Mozzoni di Mozzo. Per l’occasione, gli alunni delle classi quarte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Mozzo e Curno incontreranno il personale della Polizia di Stato, in una mattinata pensata per avvicinare i più piccoli alle istituzioni e ai valori che guidano la vita della comunità.

All’appuntamento sarà presente il Questore della provincia di Bergamo, accompagnato dagli operatori della Polizia di Stato e dalle unità cinofile. Interverrà anche Simone Quadrio, poliziotto ed ex campione di rugby, che racconterà la propria esperienza sportiva per spiegare ai bambini quanto siano importanti il rispetto delle regole, la collaborazione, lo spirito di squadra e la capacità di lavorare insieme per raggiungere un obiettivo.

Parteciperanno inoltre i rappresentanti della Protezione Civile, che collaboreranno anche alla successiva distribuzione dei volumi nelle scuole del territorio.

Il progetto, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il supporto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, prevede la distribuzione complessiva di 100mila copie del diario agli alunni delle classi quarte delle scuole primarie delle venti province coinvolte. A Bergamo e provincia la consegna inizierà mercoledì 2 dicembre.

Non si tratta soltanto di un normale diario scolastico, ma di uno strumento educativo che accompagna i bambini durante l’anno attraverso racconti, giochi, vignette e attività dedicate a temi fondamentali come la Costituzione, la sicurezza stradale, la tutela dell’ambiente, l’inclusione e l’uso consapevole di internet e dei social network.