In avvio è il Forlì a partire meglio, rendendosi pericoloso già al 5’ con una conclusione dal limite di Petrelli su cui è bravo Anelli a respingere. Tre minuti più tardi gli ospiti trovano il vantaggio: Bonanomi perde un pallone sanguinoso, Macrì intercetta e serve Coveri che con un diagonale di destro supera Anelli per lo 0-1. L’Atalanta, però, reagisce subito allo svantaggio e tra il 14’ e il 15’ i nerazzurri vanno vicinissimi al pareggio: prima il cross basso dalla destra di Levak trova Misitano, la cui conclusione viene murata con la difesa ospite che salva poi anche sul tentativo di Steffanoni; un minuto dopo è invece il portiere Martelli a opporsi prima al tiro in area di Misitano e poi alla conclusione di Bonanomi. Con il passare dei minuti i ragazzi di Beati prendono in mano il pallino del gioco, schiacciano il Forlì nella propria metà campo e ci provano ancora al 42’ con De Nipoti, ma al minuto 44 rischiano grosso sul tiro dalla distanza di De Risio che si stampa sulla traversa con Anelli battuto.

Nella ripresa i nerazzurri tornano in campo spingendo subito in avanti e al 50’ Steffanoni manda alto di testa sul cross dalla destra di Idele. Il pareggio arriva al 60’: dopo il controllo all’FVS per un contatto in area tra Misitano e il portiere Martelli, l’arbitro indica il dischetto e lo stesso Misitano trasforma per l’1-1. Il Forlì si riaffaccia in avanti al 67’ con Perretta, che calcia di poco alto da dentro l’area in seguito a un calcio d’angolo. Al 76’ arriva l’episodio che decide la partita: il direttore di gara viene richiamato all’FVS per un presunto intervento falloso di Idele in area e, tra molti dubbi, assegna un rigore agli ospiti, realizzato al 79’ da Macrì. Nel finale l’Atalanta Under 23 si riversa nella metà campo avversaria alla ricerca del pari: all’85’ Misitano calcia a lato, all’89’ Martelli compie una parata straordinaria sul tiro di prima intenzione dello stesso Misitano su cross dalla sinistra di Bertolini e allo scadere è Manzoni a calciare alto dal cuore dell’area.

Nel post-partita, l’allenatore nerazzurro Nicola Beati ha commentato così la sconfitta e la prestazione dei suoi: “Non siamo stati lucidissimi nella gestione del possesso e del pressing, anche per la stanchezza fisica e mentale dopo l’infrasettimanale e le otto rotazioni, ma nel secondo tempo abbiamo aggiustato le cose, messo cuore e ripreso la partita. Dispiace molto uscire sconfitti perché non lo meritavamo e l’episodio del rigore mi è sembrato un errore e un’incoerenza rispetto a come l’arbitro aveva lasciato correre per tutta la gara, ma ora bisogna rimettersi sotto e andare a fare punti alla prossima. Sono contento per Misitano, che è tornato al gol ed è sempre generoso e disposto a sacrificarsi per la squadra”. Domenica i nerazzurri affronteranno in trasferta il Grosseto.