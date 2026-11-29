Il tema della flat tax e delle differenze di trattamento fiscale tra lavoratori autonomi in regime forfettario e lavoratori dipendenti torna al centro del dibattito sulla giustizia fiscale. A evidenziarlo sono le elaborazioni e le simulazioni della UIL, che mettono in luce una significativa differenza di prelievo a parità di reddito imponibile, sollevando interrogativi sul principio costituzionale della progressività fiscale e sulla distribuzione del carico tributario nel nostro Paese.

Secondo le stime UIL, considerando una platea di oltre 1,8 milioni di lavoratori autonomi in regime forfettario e un reddito medio imponibile di 17.180 euro, il gettito teorico che sarebbe derivato dall’applicazione del regime ordinario sarebbe stato pari a circa 8 miliardi di euro. La differenza rispetto al gettito effettivo prodotto dall’imposta sostitutiva forfettaria viene stimata in oltre 4,25 miliardi di euro.

Una simulazione teorica, costruita sulla base dei dati disponibili e di una distribuzione statistica dei redditi, che restituisce comunque un’indicazione significativa sulle dimensioni del fenomeno.

Le differenze emergono chiaramente anche confrontando singole fasce di reddito. Su un imponibile di 40.000 euro, ad esempio, un lavoratore autonomo in regime forfettario, con aliquota sostitutiva al 15%, paga 6.000 euro di imposte. Per un lavoratore dipendente, considerando l’IRPEF lorda e le addizionali regionali e comunali medie, il prelievo raggiunge 11.397 euro. Il differenziale è quindi di 5.397 euro, prima ancora di considerare le detrazioni fiscali.

La forbice cresce ulteriormente all’aumentare del reddito: secondo le simulazioni UIL, il differenziale stimato arriva a 10.602 euro su 60.000 euro di imponibile e supera i 18.000 euro su 85.000 euro.

“Il punto non è mettere in contrapposizione lavoratori dipendenti e autonomi – sottolinea il Coordinatore UIL Bergamo, Pasquale Papaianni – ma affrontare una questione di equità del sistema fiscale. Il principio della progressività deve garantire che ciascuno contribuisca in relazione alla propria capacità contributiva. Non possiamo continuare a chiedere a salari e pensioni di sostenere una parte rilevante del prelievo fiscale, mentre altre categorie di reddito beneficiano di regimi con modalità di tassazione differenti”.

Per UIL Bergamo questa questione nazionale deve essere letta anche nella sua dimensione territoriale. Le differenze di trattamento fiscale hanno infatti ricadute concrete sulla distribuzione delle risorse, sulla capacità di finanziare i servizi pubblici e sulla tenuta del sistema di welfare.

“Anche sul nostro territorio – prosegue Papaianni – dobbiamo interrogarci su come costruire politiche fiscali realmente eque. Esistono situazioni in cui il peso della contribuzione rischia di incidere in maniera sproporzionata proprio sulle fasce di lavoratori e pensionati che avrebbero maggiore bisogno di tutela. Non è accettabile che chi vive prevalentemente di reddito da lavoro dipendente o di pensione continui a sostenere un carico fiscale significativo senza che vi sia una corrispondente attenzione alla propria capacità economica”.

Per il sindacato è necessario intervenire su più livelli. A partire dalle politiche fiscali nazionali, attraverso una revisione dei meccanismi che producono disparità di trattamento, ma anche attraverso le scelte degli enti locali.

“I Comuni possono fare la loro parte attraverso una politica delle addizionali e delle tariffe dei servizi improntata a criteri di equità e progressività, tenendo conto delle effettive disponibilità economiche delle famiglie e delle diverse capacità di contribuzione. Non si tratta soltanto di applicare tariffe, ma di costruire politiche locali che sappiano proteggere chi è più esposto alle difficoltà economiche”.

Un ruolo importante spetta inoltre alle imprese e alla contrattazione.

“C’è poi il tema del welfare aziendale e territoriale. La contrattazione di secondo livello può diventare uno strumento concreto per migliorare il potere d’acquisto dei lavoratori, integrare le tutele e rafforzare il sistema di protezione sociale. Le aziende non possono essere considerate estranee a questo percorso: il loro contributo, attraverso la contrattazione e la valorizzazione del lavoro, può fare la differenza”.