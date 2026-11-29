Ennesima spaccata, sfondato l’ingresso del ristorante “Al Chiostro”: denunciato un uomo
Tempestivo l’intervento dei carabinieri che trovandosi in via Camozzi hanno subito fermato il malvivente. All’uomo viene contestato il tentato furto. L’amarezza del ristoratore
Bergamo. Ennesima spaccata ai danni dei commercianti del centro città. A farne le spese, questa volta, è stato il ristorante ”Al Chiostro’ in Passaggio Canonici Lateranensi, dove intorno alle 3:40 un uomo si è introdotto nel locale dopo aver sfondato la vetrata d’ingresso.
Il titolare, Claudio Giacometti, aveva appena concluso un sabato sera di lavoro intorno a mezzanotte. Il riposo è stato però interrotto dal citofono dei carabinieri, intervenuti in tempi rapidissimi anche grazie alla pronta segnalazione arrivata dalla reception dell’hotel accanto.
I militari, che pattugliavano la zona nelle vicinanze di via Camozzi, sono riusciti a bloccare l’uomo all’interno del ristorante in pochi istanti. Proprio la tempestività dell’intervento ha evitato ulteriori danni o ammanchi in sala, lasciando come segno principale la porta a vetri mandata in frantumi. Il malvivente, un 49enne, aveva con sé una spranga e altri arnesi da scasso.
Giacometti ha raggiunto il locale per le verifiche e poi si è recato in caserma per sporgere denuncia, riconoscendo fin da subito la disponibilità e la rapidità d’azione delle forze dell’ordine. Resta tuttavia il peso di una nottata trascorsa tra i cocci, la pulizia e il tentativo di mettere in sicurezza l’ingresso, con la preoccupazione che l’episodio possa ripetersi. L’uomo, di nazionalità bulgara, incensurato, è stato denunciato per tentato furto, una decisione che lascia amareggiato il ristoratore: “Uno per essere arrestato cosa deve fare? – si chiede -. Chi lavora onestamente si sente lasciato solo”.