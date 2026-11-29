Bergamo . Ennesima spaccata ai danni dei commercianti del centro città. A farne le spese, questa volta, è stato il ristorante ” Al Chiostro’ in Passaggio Canonici Lateranensi, dove intorno alle 3:40 un uomo si è introdotto nel locale dopo aver sfondato la vetrata d’ingresso.

Il titolare, Claudio Giacometti, aveva appena concluso un sabato sera di lavoro intorno a mezzanotte. Il riposo è stato però interrotto dal citofono dei carabinieri, intervenuti in tempi rapidissimi anche grazie alla pronta segnalazione arrivata dalla reception dell’hotel accanto.

I militari, che pattugliavano la zona nelle vicinanze di via Camozzi, sono riusciti a bloccare l’uomo all’interno del ristorante in pochi istanti. Proprio la tempestività dell’intervento ha evitato ulteriori danni o ammanchi in sala, lasciando come segno principale la porta a vetri mandata in frantumi. Il malvivente, un 49enne, aveva con sé una spranga e altri arnesi da scasso.

Giacometti ha raggiunto il locale per le verifiche e poi si è recato in caserma per sporgere denuncia, riconoscendo fin da subito la disponibilità e la rapidità d’azione delle forze dell’ordine. Resta tuttavia il peso di una nottata trascorsa tra i cocci, la pulizia e il tentativo di mettere in sicurezza l’ingresso, con la preoccupazione che l’episodio possa ripetersi. L’uomo, di nazionalità bulgara, incensurato, è stato denunciato per tentato furto, una decisione che lascia amareggiato il ristoratore: “Uno per essere arrestato cosa deve fare? – si chiede -. Chi lavora onestamente si sente lasciato solo”.