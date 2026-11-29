Saranno 2.930 i sindaci e consiglieri comunali chiamati alle urne domenica 29 novembre per l’elezione dei componenti del Consiglio provinciale che rimarrà in carica fino alla scadenza di mandato del Presidente Gianfranco Gafforelli.

Alla competizione elettorale si sono iscritte quattro liste, tre legate al centrodestra e una per il centrosinistra: Centro Destra Bergamasco, con 12 candidati, Civici Popolari per Gafforelli Liberali Autonomisti, con 12 candidati, Per Bergamo Responsabilità e Territorio, con 10 candidati, e Democratici e Civici per la Bergamasca, con 14 candidati.