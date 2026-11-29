Domenica 29 novembre|
È il giorno del voto per il consiglio provinciale: alle urne 2.930 amministratori locali
In gioco gli equilibri in via Tasso: per la prima volta il voto sarà diffuso sul territorio, distribuito sulle quattro sedi di Bergamo, Treviglio, Zogno e Clusone
Saranno 2.930 i sindaci e consiglieri comunali chiamati alle urne domenica 29 novembre per l’elezione dei componenti del Consiglio provinciale che rimarrà in carica fino alla scadenza di mandato del Presidente Gianfranco Gafforelli.
Sedici i membri che verranno eletti, abbinando al voto di lista anche l’eventuale espressione di un voto di preferenza per uno dei candidati: l’elezione avviene secondo il criterio ponderale legato alla fascia demografica dei Comuni, con ogni elettore che avrà a disposizione una scheda di colore diverso a seconda di quella di appartenenza (azzurra fino a 3.000 abitanti, arancione da 3.001 a 5.000 abitanti, grigia da 5.001 a 10.000 abitanti, rossa da 10.001 a 30.000 abitanti, verde da 30.001 a 100.000 abitanti, viola sopra i 100.001 abitanti).
Alla competizione elettorale si sono iscritte quattro liste, tre legate al centrodestra e una per il centrosinistra: Centro Destra Bergamasco, con 12 candidati, Civici Popolari per Gafforelli Liberali Autonomisti, con 12 candidati, Per Bergamo Responsabilità e Territorio, con 10 candidati, e Democratici e Civici per la Bergamasca, con 14 candidati.
Le operazioni elettorali si svolgeranno dalle 8 alle 22, in quattro differenti sedi: alla Cittadella dello Sport di Bergamo, alla Fiera di Treviglio, nella sala consiliare del Comune di Zogno e nella Sala Assemblee della Comunità Montana Valle Seriana a Clusone. Ogni elettore può votare solo nel seggio assegnato al Comune nel quale ricopre la carica di sindaco o consigliere (qui la ripartizione), mentre il successivo scrutinio inizierà alle 8.30 di lunedì 30 novembre nella sede della Provincia.
Al momento in via Tasso comanda il centrodestra, con 3 consiglieri di Forza Italia, 3 di Fratelli d’Italia e 3 della Lega, mentre sette sono i consiglieri espressione del centrosinistra: un vantaggio minimo, visto che con un solo consigliere in più si verificherebbe una situazione di perfetto pareggio.
Il voto provinciale, oltre che per l’equilibrio dell’ente, è anche però un banco di prova significativo per la distribuzione delle forze politiche, con uno sguardo sulle elezioni amministrative del prossimo anno che vedranno 55 Comuni andare alle urne: le formazioni di centrodestra puntano a confermare gli attuali consiglieri, per non favorire il Pd, che dal canto suo spera di strappare quel singolo membro che oggi distanzia maggioranza e minoranza.
Dal canto suo il presidente Gafforelli ha già chiarito il proprio orientamento per la futura assegnazione delle deleghe, precisando che saranno decise in base al numero di voti.