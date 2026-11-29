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C’è un filo rosso che attraversa l’Occidente in questo 2026 e che dovrebbe suonare come un campanello d’allarme anche per l’Italia. È la scoperta, improvvisa e traumatica per molti apparati di potere, che la pazienza sociale ha un limite fisico oltre il quale le vecchie narrazioni politiche smettono di funzionare. Per anni ci siamo abituati a considerare le grandi trasformazioni economiche come processi astratti, governati da tecnicismi o da leggi di mercato ritenute intoccabili.

Poi, nel giro di pochi mesi, tre episodi apparentemente lontani hanno dimostrato cosa accade quando i costi nascosti di un sistema diventano visibili nella vita quotidiana delle persone. In Serbia è bastato il crollo di una pensilina alla stazione di Novi Sad per trasformare la rabbia contro la corruzione e l’opacità degli appalti in una marea studentesca e civica capace di ribaltare alle urne un regime radicato da quattordici anni. In Spagna, lo sfratto coatto di un’anziana di ottantasette anni a Madrid ha dato un volto umano alla speculazione immobiliare, unendo generazioni diverse, portando alla crisi di governo e a elezioni anticipate. Negli Stati Uniti, infine, le elezioni di metà mandato di novembre hanno segnato una svolta netta: un voto trasversale ha punito l’espansione incontrollata dei data center e lo strapotere delle Big Tech, unendo comunità progressiste e conservatrici nei referendum locali per difendere bollette, risorse idriche e territori da un’oligarchia percepita come indifferente ai costi sociali e ambientali delle proprie scelte.

La diseguaglianza come frattura democratica

Questi tre scossoni non sono incidenti di percorso, ma l’effetto politico di una diseguaglianza economica cresciuta a ritmi esponenziali. Quando la concentrazione della ricchezza e delle infrastrutture strategiche supera una certa soglia, su una scala mai vista, il tema cessa di essere soltanto economico e diventa una questione di tenuta dello Stato di diritto. Quando pochi concentrano troppe risorse, finiscono per avere un peso sproporzionato anche sulle decisioni pubbliche, mentre nella società cala la fiducia nelle istituzioni e si blocca l’ascensore sociale. Per lungo tempo questo disagio ha alimentato l’astensionismo. Gli sviluppi recenti mostrano invece una domanda di riequilibrio: i cittadini chiedono alla legge e alle istituzioni democratiche di tornare a esercitare una funzione di governo rispetto a queste crescenti diseguaglianze e soprattutto alla concentrazione di potere, anche e soprattutto politico, che determinano.

La stanchezza di girare a vuoto e il senso di una proposta aggregante

Guardare a quanto sta accadendo fuori dai nostri confini non è un esercizio accademico, perché l’Italia presenta tutte le vulnerabilità che altrove hanno già innescato la rottura: ricchezza sempre più concentrata, salari reali fermi, mobilità sociale bloccata, un’emergenza abitativa che espelle giovani e lavoratori dalle città e una transizione digitale ed energetica priva di una vera bussola pubblica. Eppure, avvicinandoci alle elezioni politiche del 2027, la sensazione diffusa tra chi guarda con lucidità al Paese è esattamente quella già provata nella scorsa tornata elettorale: la frustrazione di girare a vuoto. C’è un’intera fetta di cittadini che avverte con chiarezza che questa classe dirigente sta facendo perdere troppo tempo al Paese, ed è arrivato il momento di dirlo apertamente: l’elettorato è ormai pienamente consapevole di questi ritardi. Rispondere a una crisi storica di questa portata richiede una discontinuità netta. Serve una proposta riformista vera, riconoscibile, non condizionata né relegata in una posizione marginale all’interno di cartelli elettorali costruiti per pura aritmetica che vanno, nei fatti, in tutt’altra direzione.

Non si trattava e non si tratta della velleità di “correre da soli”, ma del coraggio e della visione necessari per formulare una proposta aggregante. È il senso autentico di quella vocazione maggioritaria troppo spesso fraintesa e liquidata da chi non ne ha mai capito il significato: non la presunzione di bastare a se stessi, bensì la capacità di elaborare un progetto di governo credibile, capace di attrarre consenso politico ed elettorale ben oltre i vecchi recinti. Di fronte ai continui contrasti di merito che continuano a prodursi e a trascinarsi in modo logorante e non costruttivo, bisogna avere l’onestà di dire che c’è stato più di un errore politico nel percorso compiuto fin qui da parte di chi doveva rappresentare un’alternativa di governo che, alla prova dei fatti, ancora non ha trovato sostanza. E sempre più forte è la convinzione che una strada diversa andava imboccata fin dall’inizio. A questa critica c’è chi risponde sempre con gli stessi argomenti: la legge elettorale, la legittimità dei congressi vinti da altre leadership, l’assenza di tempo. Tutto viene presentato come se fosse inevitabile.

Certo, ragionando con i vecchi strumenti della politica, lo è. Ma chi ha davvero visione e qualità esiste proprio per rompere quegli schemi, non per subirli o assecondarli passivamente. La verità è che a trincerarsi dietro la retorica dell’inevitabile sono spesso coloro che non hanno mai sostenuto una linea politica fin dall’inizio, ma vi hanno aderito solo quando si è rivelata vincente, passando con disinvoltura da un profilo all’altro — spesso diametralmente opposti tra loro — come se niente fosse. Questa non è strategia: è tatticismo di corto respiro. E occorre ricordare due regole elementari della responsabilità pubblica: l’interesse alla rielezione di singoli o di gruppi dirigenti non può mai pregiudicare gli interessi del Paese, e non si può mai costruire un’alleanza credibile con chi ha costruito il proprio consenso andando contro a tutti i nostri valori e ai nostri ideali.

Le priorità di un’agenda riformista credibile

Un progetto capace di aggregare davvero il Paese non può vivere di formule vuote: deve poggiare su scelte nette che tengano insieme sviluppo, giustizia sociale e visione internazionale, tutte imprescindibili. Significa, per chi è da troppo tempo fermo, tornare a puntare con decisione sulla crescita economica, sugli investimenti produttivi e su una politica aperta agli accordi internazionali, indispensabili dal punto di vista economico per un Paese trasformatore ed esportatore come il nostro. Questa ambizione non può prescindere da una collocazione fortemente europeista, ancorata senza esitazioni alla difesa dello Stato di diritto e della democrazia liberale contro ogni deriva autocratica o oligarchica. Per contare davvero negli equilibri globali e governare le grandi transizioni, l’Unione Europea deve compiere un salto politico verso una reale autonomia strategica, mettendo mano alla revisione dei Trattati, superando finalmente la paralisi del diritto di veto e facendo un ricorso ben più ampio e strutturale agli eurobond per finanziare i beni pubblici comuni, dalla difesa all’innovazione. Sul fronte interno, occorre partire da una verità semplice quanto decisiva: equità fiscale è giustizia sociale. Difendere sul serio il potere d’acquisto della classe media significa abbattere quel drenaggio fiscale (fiscal drag) che negli ultimi anni ha eroso silenziosamente le retribuzioni, e avviare una riforma complessiva che unisca una lotta senza sconti all’evasione ed una vera progressività delle aliquote. Ma significa soprattutto affrontare la madre di tutte le emergenze italiane: invertire il ribaltamento della piramide demografica. Per farlo servono politiche strutturali per i giovani che rendano l’Italia di nuovo attrattiva per chi studia, lavora e fa impresa, fermando l’emorragia di competenze verso l’estero, insieme a un rilancio profondo della scuola e del sistema sanitario nazionale, i due pilastri insostituibili per riattivare l’ascensore sociale e contrastare le diseguaglianze e la solitudine sociale. Dare concretezza a questa prospettiva non significa aggiungere l’ennesima sigla al panorama politico, ma costruire una piattaforma programmatica riformista chiara, capace di essere propositiva e soprattutto aggregante, aperta alle energie civiche e alle competenze del Paese, attorno alla quale aprire un confronto trasparente sulle scelte di governo prima ancora che sugli schieramenti. È il modo più serio e maturo per offrire agli elettori un punto di riferimento credibile e misurare su contenuti concreti la reale disponibilità di chiunque voglia con responsabilità davvero cambiare il futuro del nostro Paese, ora non ad un tempo indefinito.

Mai fuori tempo massimo

Nulla è mai necessariamente scritto nel destino. E proprio quanto accaduto negli Stati Uniti offre una smentita clamorosa a chi oggi predica la rassegnazione: solo pochi mesi prima delle Midterm, quasi tutti gli osservatori descrivevano i Democratici americani come espressione di un partito inconsistente, ripiegato sulle proprie divisioni interne e privo di slancio. Eppure è bastato riportare al centro della proposta politica i bisogni materiali delle persone — il costo della vita, la difesa dei territori, il limite allo strapotere delle grandi concentrazioni economiche — per aggregare un fronte trasversale capace di realizzare un risultato che ribalta lo status quo. Anche se le regole del gioco sono diverse, la sostanza politica non cambia. In America i Democratici hanno vinto non grazie al meccanismo elettorale, ma perché hanno saputo costruire una proposta chiara e concreta sui bisogni dei cittadini. Allo stesso modo, in Italia — dove ci sono più partiti e si costruiscono alleanze — non basta sommare i voti di sigle diverse in un cartello elettorale se dietro non c’è un progetto politico coerente, riconoscibile e condiviso nei valori. Senza una visione comune, l’aritmetica delle alleanze non convince gli elettori e non permette di governare. Per tracciare una strada diversa in Italia sarebbero serviti fin dall’inizio coraggio, visione, passione e perseveranza. Riconoscere il ritardo accumulato non significa però arrendersi all’inevitabile. Il tempo perduto pesa, ma in politica — quando esistono qualità, capacità progettuale e la reale volontà di cambiare le cose — non c’è mai nulla di irrimediabilmente fuori tempo massimo. Prendiamone consapevolezza, con senso di responsabilità, insieme.