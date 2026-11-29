Dalla Bugatti del 1927 alle due Ferrari 275, una straordinaria parata di storia e passione sulle strade delle Orobie. Sabato vittoria per Turelli-Turelli su Lancia Aprilia del 1937, domenica il Trofeo Banca Patrimoni Sella a Ronzoni-Ronzoni su Fiat 1100/103 TV. Grande presenza di giovani e istituzioni

Cento automobili storiche, un record di partecipazione e un percorso capace di unire passione motoristica, paesaggi suggestivi e cultura del territorio. Si è conclusa domenica 29 novembre, all’Hotel Milano di Castione della Presolana, con le premiazioni e il pranzo finale, la XVI Rievocazione Storica della Coppa della Presolana – Trofeo Banca Patrimoni Sella, organizzata dal Club Orobico Auto e Moto d’Epoca di Pedrengo.

Un’edizione da ricordare, innanzitutto per il numero dei partecipanti: cento vetture hanno preso parte alla manifestazione, stabilendo il nuovo primato dell’evento. Un risultato particolarmente significativo per una rievocazione che si svolge in un periodo dell’anno nel quale la maggior parte dei club ha ormai concluso la propria attività stagionale.

A rendere ancora più prestigioso il parco partenti è stata la qualità delle automobili presenti. Tra i modelli più ammirati figuravano una Bugatti del 1927, due Ferrari 275 GTB, un’Alfa Romeo Giulietta SS, una Lamborghini Countach e numerose Porsche. Presente anche la Polizia di Stato con un’Alfa Romeo Matta del 1954, già in servizio alla Celere e proveniente dall’Autocentro di Milano. A salutare la partenza da Seriate è intervenuto anche il questore di Bergamo, Vincenzo Nicolì.

La manifestazione ha preso il via sabato mattina proprio da Seriate, con il tradizionale allestimento del parco chiuso in piazza Donatori del Sangue, dove numerosi appassionati e curiosi hanno potuto ammirare da vicino le vetture prima della partenza.

La Coppa della Presolana affonda le proprie radici nel 1929, anno della prima edizione della competizione originaria, considerata una delle manifestazioni capostipiti della tradizione automobilistica sportiva bergamasca. Oggi la rievocazione ne raccoglie l’eredità, proponendo un appuntamento che combina regolarità, valorizzazione del territorio e piacere della guida. Il percorso, arricchito da 75 prove cronometrate nella giornata di sabato, ha attraversato alcuni degli scenari più caratteristici delle Orobie, resi ancora più suggestivi dai colori autunnali e dalle prime nevicate.

Dopo la partenza da Seriate, la carovana ha raggiunto i vigneti del Moscato di Scanzo, transitando dalla suggestiva Azienda Agricola Celinate, per poi proseguire attraverso la Val Cavallina, Berzo San Fermo e Bianzano. Particolarmente calorosa l’accoglienza riservata agli equipaggi dai bambini delle scuole primarie di Berzo San Fermo. Il viaggio è quindi continuato verso Clusone, fino all’arrivo a Dorga, tra i mercatini natalizi di Castione della Presolana.

La giornata di sabato, dedicata al programma di regolarità, ha visto il successo dell’equipaggio Turelli-Turelli, al volante di una Lancia Aprilia del 1937. Secondo posto per Barcella-Ghidotti su Fiat 508 C del 1938, mentre il terzo gradino del podio è andato a Barcella-Sangiovanni su Autobianchi A112 Abarth del 1979.

Accanto al programma sportivo, il Club ha proposto anche una formula Relax, con la possibilità per i partecipanti di concedersi una pausa alla spa, oltre alla cena e al pernottamento all’Hotel Milano. La domenica gli equipaggi sono tornati in strada per un itinerario verso il Passo della Presolana e la Val di Scalve, affrontando altre dieci prove di precisione.

La classifica della seconda giornata, valida per il Trofeo Banca Patrimoni Sella, ha premiato Ronzoni-Ronzoni su Fiat 1100/103 TV del 1956. Alle loro spalle si sono classificati Pedrali-Bonomelli, su Porsche 356 B Super 90 del 1962, e Vecchiatini-Berselli, su Fiat 1100 E del 1957.

Tra gli aspetti più apprezzati di questa edizione, la significativa presenza di giovani equipaggi. Un segnale importante per il futuro del motorismo storico, sottolineato con soddisfazione da Ugo Gambardella, presidente del Club Orobico e vicepresidente dell’Automotoclub Storico Italiano. Proprio nel coinvolgimento delle nuove generazioni Gambardella individua una delle maggiori garanzie per la continuità e la vitalità del movimento. A distinguersi per precisione sono stati Barcella-Sangiovanni, capaci di conquistare anche un prestigioso terzo posto assoluto nella classifica di sabato.

La rievocazione ha offerto inoltre l’occasione per un momento particolarmente emozionante: il Club Orobico ha consegnato a Daniela Guaita un riconoscimento alla memoria del marito Luciano Zenesini, recentemente scomparso. Un omaggio sentito a un grande amico del sodalizio, che aveva dedicato molto del proprio tempo e delle proprie energie all’associazione, ricoprendo un ruolo attivo all’interno del Consiglio direttivo.