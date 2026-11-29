Valeria Zanini, analista di diplomazia climatica di ECCO, think tank italiano indipendente che si occupa di clima e transizione energetica

La Cop31 di Antalya, in Turchia, si è chiusa il 22 novembre senza un accordo sul testo politico finale. L’Unione europea e altri Paesi, tra cui piccoli Stati insulari minacciati dall’innalzamento del livello del mare, hanno respinto una bozza che non nominava carbone, petrolio e gas, le cause principali del riscaldamento globale. Che cosa resta della conferenza Onu sul clima e da dove si può ripartire? Ne parliamo con Valeria Zanini, analista di diplomazia climatica di ECCO, think tank italiano indipendente che si occupa di clima e transizione energetica. Valeria Zanini ha seguito ad Antalya entrambe le settimane del negoziato.

Il mancato accordo finale è un fallimento o una buona notizia?

“Direi entrambe le cose. Se dobbiamo scegliere, più la seconda. È un fallimento per questa singola Cop, che non è riuscita a trovare un accordo finale. Ma non è da leggere come un fallimento del multilateralismo o delle Cop in generale. L’elemento fondamentale è che l’Unione europea e i piccoli Stati insulari hanno respinto il testo perché non era abbastanza ambizioso. Se lo vediamo in una prospettiva più ampia, è una buona notizia. Ci restituisce la vitalità del processo e alza l’asticella per le prossime Cop”.

Quali risultati si sono comunque raggiunti ad Antalya?

“L’elettrificazione è stata uno dei temi centrali. Vuol dire sostituire tecnologie che usano combustibili fossili con tecnologie elettriche più efficienti: un’auto elettrica, per esempio, è circa tre volte più efficiente di una a combustione interna. Anche se il sistema energetico globale dipende ancora in larga misura dai fossili, elettrificare permette di consumarne meno e rende le nostre economie meno vulnerabili alle crisi energetiche. Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, in uno scenario di riduzione delle emissioni occorre arrivare al 35 per cento dei consumi finali di energia coperto dall’elettricità entro il 2035. La presidenza turca ha fatto proprio questo obiettivo mondiale. All’inizio lo sosteneva una trentina di Paesi, alla fine della Cop erano circa ottanta, in attesa che la Turchia pubblichi l’elenco definitivo. È un impegno volontario che resta valido anche senza l’approvazione del testo finale. Sui fondi per l’adattamento il quadro è meno roseo. A Belém si era deciso di triplicarli. Ad Antalya si doveva chiarire quale cifra prendere come base e come arrivare all’obiettivo. È un peccato, perché quei fondi sono fondamentali per i Paesi che soffrono maggiormente gli effetti del cambiamento climatico. È anche su questo che si costruisce la fiducia nelle Cop”.

È realistico introdurre il voto a maggioranza quando il negoziato si blocca?

“Per fare una riforma del genere servirebbe il consenso. Sarebbe auspicabile ripensare il sistema decisionale delle Cop, ma non c’è ancora una risposta condivisa su quale maggioranza rappresenterebbe in modo equo le diverse voci: di due terzi o di tre quarti? Tenendo conto del peso economico dei Paesi o della loro responsabilità storica nelle emissioni di gas serra? È un discorso aperto. La regola del consenso di tutti permette, comunque, di far sentire anche la voce dei piccoli Stati insulari”.

Intanto, che cosa fanno i Paesi che vogliono accelerare l’uscita dai fossili?

“Le Cop fissano regole e obiettivi comuni. Accanto al negoziato ufficiale, nel contesto delle Cop crescono le iniziative volontarie. Ci sono gruppi di Paesi che lavorano per superare il carbone nella produzione elettrica o eliminare i sussidi ai fossili. Anche imprese e amministrazioni locali promuovono progetti per accelerare la transizione. La presidenza brasiliana della Cop30 ha avviato un percorso volontario e preparato una guida per aiutare i Paesi a valutare quanto dipendono dai fossili e come ridurre questa dipendenza. Il percorso di Santa Marta è nato nel contesto delle Cop e oggi prosegue fuori dal negoziato Onu, affiancandolo: in Colombia quasi 60 Stati si sono riuniti per discutere ostacoli e possibili soluzioni. La prossima conferenza si terrà a Tuvalu nel luglio 2027 e sarà organizzata insieme all’Irlanda. Intanto, 27 Paesi hanno presentato o annunciato un piano nazionale per la transizione dai fossili. L’Agenzia internazionale dell’energia ha censito 26 piani nazionali di elettrificazione. Per capire che cosa emerge dalle Cop, conta anche quello che succede nell’economia reale”.

Nel dibattito di questi giorni è tornata a circolare la tesi che di fronte alla crisi climatica basti l’adattamento e il mercato possa fare il resto.

“Non basta l’adattamento. Bisogna ridurre le emissioni, e a un ritmo molto più sostenuto. Prima dell’Accordo di Parigi ci dirigevamo verso un riscaldamento di circa quattro gradi entro fine secolo rispetto all’epoca preindustriale. Ora le proiezioni sono intorno ai 2,7-2,8 gradi. Le azioni stanno funzionando, ma non sono sufficienti. Secondo il Programma Onu per l’ambiente, è praticamente certo che supereremo il limite di 1,5 gradi indicato a Parigi. Stiamo superando le soglie di sicurezza del sistema Terra. Intanto, le tecnologie rinnovabili sono diventate molto più economiche. Oggi gli investimenti nelle rinnovabili sono il doppio di quelli nei fossili. Ma affidare solo al mercato il compito di ridurre le emissioni non basta. Il mercato va dove è più redditizio investire. Solo il 2 per cento degli investimenti mondiali nelle rinnovabili va in Africa. Bisogna far arrivare queste risorse nei Paesi che ne hanno bisogno, dove il costo del capitale è più alto. Se i finanziamenti arrivano sotto forma di prestiti, il peso del debito può aumentare e rallentare ulteriormente la crescita. Quei Paesi hanno anche meno risorse pubbliche per adattarsi agli effetti del cambiamento climatico”.

Mentre ad Antalya si discuteva, a Shenzhen Trump, Putin e Xi annunciavano un’intesa sui prodotti petroliferi. Si può ancora parlare di clima al G7 e al G20?

“L’intesa riguarda l’aumento della capacità di raffinazione, senza prevedere nuove esplorazioni o estrazioni. È una risposta di breve periodo dei Paesi che dipendono dai fossili a una crisi dell’offerta.

Non la leggerei come un indebolimento delle Cop. Questi interessi convivono con il tentativo di orientare i sistemi energetici verso le rinnovabili. L’Unione europea ha ritrovato ambizione. Diciannove democratici del Congresso americano sono venuti ad Antalya e hanno segnalato che vogliono tornare a partecipare al processo delle Cop e dare nuovo impulso alla transizione, soprattutto se vinceranno le elezioni tra due anni. La Cina non cerca un ruolo di guida climatica alle Cop, ma è il principale produttore di tecnologie per la transizione. E al tavolo ci sono anche quelle che il canadese Mark Carney ha chiamato medie potenze, come la Corea del Sud e l’Indonesia. Il Pakistan, per esempio, ha risposto alla crisi energetica con un forte aumento delle installazioni di rinnovabili. La responsabilità di costruire alleanze è soprattutto dell’Unione europea, ma riguarda anche questi Paesi. Con la posizione degli Stati Uniti e l’attuale polarizzazione politica, al G7 e al G20 è più difficile parlare di clima. Ma si può ancora discutere di temi specifici, come si è fatto per le emissioni di metano durante la presidenza francese del G7”.

E l’Italia?

“È stato positivo che a Santa Marta ci fosse l’inviato italiano per il clima, Francesco Corvaro. Quel percorso permette ai Paesi di confrontarsi su come portare avanti la transizione secondo le proprie possibilità, senza assumere nuovi impegni. Auspichiamo che l’Italia continui a partecipare attivamente a Tuvalu. Ad Antalya avevamo una squadra negoziale molto preparata. L’assenza di Meloni, in un anno di crisi energetica e climatica, non è stata un bel segnale. Il ministro Pichetto Fratin ha indicato la necessità di alzare gli obiettivi sulle rinnovabili e ha prospettato la possibilità di un piano per uscire dai fossili. Ora vedremo se seguiranno politiche coerenti. L’elettrificazione è più avanti nei servizi e nell’industria. Nelle abitazioni è ferma al 20 per cento e nei trasporti al 2 per cento. I consumatori hanno bisogno di segnali stabili. In Italia la fiscalità penalizza l’elettricità rispetto al gas”.