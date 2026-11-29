Le previsioni meteo a Bergamo e provincia per domenica 29 dicembre riservano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di domenica la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1493m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Il commento

Fase più stabile e asciutta ma arriva il freddo con gelate anche in pianura – Sulla Lombardia dopo le recenti perturbazioni, la rimonta dell’alta pressione favorirà una fase decisamente più stabile e asciutta con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi dalle Alpi e Prealpi fino alle pianure, con la sola possibilità di locali foschie o banchi di nebbia nelle ore più fredde sulle aree pianeggianti, in dissolvimento durante il giorno. Le temperature massime si attesteranno tra gli 8 e i 10 °C in pianura, mentre le minime cominceranno a calare portandosi anche intorno allo zero. La fase stabile e asciutta proseguirà anche per buona parte della prossima settimana, almeno fino a giovedì 3 dicembre, senza precipitazioni significative. L’elemento principale a partire da lunedì 30 novembre sarà però l’arrivo di aria più fredda che determinerà un clima pienamente invernale, soprattutto tra mercoledì e giovedì: le temperature scenderanno sensibilmente, favorendo gelate notturne e mattutine sulle pianure (con minime intorno a 0 / -2 °C) e valori massimi contenuti tra i 6 e gli 8 °C. Previsioni a cura di 3Bmeteo.