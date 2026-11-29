Foto Andrei Eduard Huiala

Le rossoblù sfidano una delle cinque squadre che le sta davanti in classifica, battuta soltanto dall’ingiocabile Conegliano e terza forza del campionato

Diciassette punti, sesto posto in classifica. Sette vittorie, tre sconfitte, tutte con squadre che le stanno davanti: Conegliano, Milano e Scandicci. Ora per ChorusLife Volley Bergamo è il momento di provare quello step in avanti e portare a casa un successo contro una delle potenze dell’attuale campionato di A1. Alle 18 di domenica 27 novembre le rossoblù saranno di scena al PalaFenera di Chieri per affrontare la Reale Mutua Fenera Chieri e aprire un trittico di sfide (seguiranno quelle con Vallefoglia e Firenze) che chiuderà il girone d’andata, decidendo anche il piazzamento in vista della Final Eight di Coppa Italia.

Entrare nelle prime otto al giro di boa è obiettivo di fatto minimo per le rossoblù, che si trova a misurare il proprio livello contro una squadra di livello altissimo: nove vittorie in campionato, due al tiebreak contro Vallefoglia e Scandicci, l’unica sconfitta con Conegliano e sette vittorie a zero che valgono per ora il terzo posto in classifica con venticinque punti già messi in tasca. Ecco perché quella in Piemonte è una sfida che alza ulteriormente il livello delle difficoltà e delle ambizioni. Di fronte, tra l’altro, ci sarà anche Stella Nervini, schiacciatrice della nazionale italiana classe 2003 e passata a Bergamo nella stagione 2023/24.

Chieri rappresenta un banco di prova impegnativo, perché parliamo di una squadra attrezzata e capace di esprimere una pallavolo di alto livello. “Sappiamo che ci aspetta una partita difficile contro una squadra di valore – racconta Safa Allaoui –. Ci stiamo preparando con grande attenzione, lavorando in palestra per arrivare pronte ad affrontare ogni situazione. Dovremo essere aggressive, concentrate e soprattutto giocare di squadra, aiutandoci in ogni momento. Sappiamo che sarà una sfida impegnativa, ma vogliamo andare in campo per dare il massimo e provare a portare a casa punti importanti”.