Bergamo. E già, quel classico momento dell’anno è arrivato. Quello in cui, a metà di via XX Settembre a Bergamo, dove sorge la storica chiesa della Madonna dello Spasimo, decine e decine di passeggini e piccini mano nella mano con un genitore si avvicinano all’ingresso del luogo sacro. Un’immagine che stempera un po’ la cupezza e la rigidità delle temperature gelide di una domenica di fine novembre.

Gli occhi sbrilluccicanti indicano attesa e impazienza: all’interno si trova la reliquia di Santa Lucia, a cui diversi bambini del mondo, tra cui quelli bergamaschi, sono devoti in occasione della notte del 12 dicembre, quando la santa, in compagnia del suo asinello, giunge in tutte le case della provincia per lasciare doni e dolci.