Domenica|
Centinaia di bambini in coda nell’attesa di posare la letterina alla chiesa di Santa Lucia
Domenica in via XX settembre a Bergamo. Un’immagine che stempera un po’ la cupezza e la rigidità delle temperature gelide di una domenica di fine novembre
Bergamo. E già, quel classico momento dell’anno è arrivato. Quello in cui, a metà di via XX Settembre a Bergamo, dove sorge la storica chiesa della Madonna dello Spasimo, decine e decine di passeggini e piccini mano nella mano con un genitore si avvicinano all’ingresso del luogo sacro. Un’immagine che stempera un po’ la cupezza e la rigidità delle temperature gelide di una domenica di fine novembre.
Gli occhi sbrilluccicanti indicano attesa e impazienza: all’interno si trova la reliquia di Santa Lucia, a cui diversi bambini del mondo, tra cui quelli bergamaschi, sono devoti in occasione della notte del 12 dicembre, quando la santa, in compagnia del suo asinello, giunge in tutte le case della provincia per lasciare doni e dolci.
La tradizione vuole che proprio nella chiesa dedicata alla santa di Siracusa, che ha distinto la sua vita nella distribuzione di beni ai bisognosi, vengano deposte le letterine con le richieste dei regali che ogni bambino desidera. Dalle più classiche alle più assurde: un ammasso di proposte, desideri e piccoli sogni ai quali i bambini stanno pensando da mesi, se non dallo scorso anno.