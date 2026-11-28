Trentaquattro giorni prima di entrare in carcere per scontare una condanna per frode, Elizabeth Holmes, fondatrice della startup Theranos, invita una troupe a documentare ogni suo movimento. Quello che comincia come un ritratto intimo si trasforma in un viaggio di tre anni, nel quale la relazione tra chi filma e chi viene filmato rende sempre più incerto il confine tra osservazione e messa in scena

Titolo: You Can See Everything

Titolo originale: You Can See Everything

Regia: Nathan Fielder, Lance Oppenheim

Paese di produzione / anno / durata: Stati Uniti / 2026 / 176 min.

Fotografia: David Bolen

Montaggio: Adam Locke-Norton

Musica: Ari Balouzian

Produzione: A24, To Be Formed, Blow Out Productions

Distribuzione: I Wonder Pictures

Programmazione: UCI Cinemas Orio

Uno sguardo fisso, capace di decifrare una crisi attuale dell’immagine, di un visibile che non coincide più con il reale. Una questione di sguardi è “You Can See Everything”, documentario di Nathan Fielder e Lance Oppenheim, al cinema dal 27 novembre.

Al centro, la figura di Elizabeth Holmes, fondatrice della startup Theranos, che invita una troupe a seguire ogni suo movimento, ogni attimo di vita, nei trentaquattro giorni prima di entrare in carcere per scontare una condanna per frode. Holmes, insieme al vecchio compagno Sunny Balwani, fonda Theranos nel 2003 con l’idea di costruire un piccolo macchinario in grado di effettuare centinaia di analisi a partire da una singola goccia di sangue, a basso costo, direttamente da casa. Per farlo, inganna investitori e politici influenti, ma la tecnologia non funzionerà mai. Dopo una condanna per frode, Elizabeth Holmes si ritrova a dover scontare una pena di undici anni di carcere, dal 2023. Invita quindi i registi nella sua casa in California, dove vive con l’attuale compagno Billy Evans, un personaggio simpatizzante MAGA, inquietante e a suo modo tossico, che crede ciecamente all’innocenza dichiarata dalla moglie. I due decidono di dare libero accesso ai registi, convinti di poter dare campo ad un’operazione agiografica, condividendo la propria quotidianità e riabilitando così la propria immagine: nei tre anni successivi di girato, però, risulta sempre più labile il confine tra osservazione neutrale e studiata messa in scena.

“Gli occhi, chico, non mentono mai”. Torna subito alla mente la frase di Tony Montana in “Scarface” nel guardare “You Can See Everything”, nel soffermarsi sugli occhi azzurri di Elizabeth Holmes, occhi spalancati, in uno sguardo di innocenza che si rifugia in “non so, non ricordo” mentre incalzano le domande di Fielder, spesso presente anche lui nell’inquadratura. Uno sguardo che dichiara il reale, così come fa la macchina da presa dei due registi, spesso stretta in primi piani, ai quali però sfugge sempre qualcosa. La verità è dichiarata, l’immagine documentaristica si irradia di realismo in quanto tale, ma sembra comunque essere controllata, ovviamente manipolata dal montaggio, ma anche dallo sguardo della protagonista e della sua famiglia, una madre alle prese con i suoi ultimi giorni di libertà, prima dell’incarcerazione. Holmes da persona diventa personaggio, quello pubblico smascherato per la prima volta dal New York Times, che si rinnova continuamente attraverso molteplici maschere pirandelliane, da quelle di finzione (Amanda Seyfried, che l’ha interpretata nella serie Hulu “The Dropout”) a quelle digitali, da semplici account sui social a veri e propri avatar, gestiti dal marito. Ancora il controllo di un’immagine pubblica e delle sue ramificazioni, un reale che viene frammentato nei suoi simulacri. Azzeccata, in questo senso, la scelta di far entrare in campo proprio la Seyfried, “avatar” riconosciuto dal pubblico, a leggere alcune conversazioni dal carcere. Un re-enactment che si sposta da persona a personaggio, da vittima a manipolatrice, capace di plasmare molteplici codici di linguaggio, dal visivo al colloquiale. Centrale, in questo senso, è la già citata intervista al New York Times, con il cortocircuito linguistico nella definizione di un personaggio che, dice Elizabeth Holmes, “ho creato io” o che “hanno creato loro”. Un piccolo gioco linguistico in cui si aprono però squarci di realtà, come nel cortocircuito di significati e di comunicazione del gag “Chi gioca in prima base?” di Abbott e Costello, visioni distorte del mondo che la protagonista sembra non comprendere. Un dubbio fanciullesco in cui il film cerca di scavare attraverso molteplici primi piani stretti, elemento (ancora una volta) visivo, che tenta di eludere la realtà. La manipolazione linguistica diventa allora manipolazione visiva, centrale nella nostra epoca di fake news, post-verità ed intelligenza artificiale: nel “poter vedere tutto” del titolo, sembra celarsi una realtà spesso sfuggente, un’immagine cristallina che si distanzia dalla verità, un’immagine capace di “costruire il reale” (come in “Disclosure Day”).

Una verità che si confonde perennemente nella sua messa in scena e, non a caso, a girarla sono Fielder e Oppenheim. Il primo ha analizzato prima una visione fittizia di sé in “Nathan for you”, per poi simulare la vita reale in “The Rehearsal”, mentre il secondo ha messo in scena, in “Primetime” un reality show per adescare pedofili: diversi meccanismi a specchio capaci di studiare l’importanza (e l’impotenza) dell’immagine nel farsi realtà. Ancora sguardi spalancati, ad osservare una realtà che non è tale.