Sono 51 le strutture ricettive registrate dal Comune. Per il 2027 previsto un gettito di 40mila euro, da destinare a promozione, agevolazioni per parcheggi e musei e analisi dei flussi dei visitatori

Treviglio. Oltre 25mila presenze turistiche in nove mesi e 51 strutture ricettive registrate. È il primo bilancio dell’imposta di soggiorno introdotta dal Comune di Treviglio nel 2026. Dal primo marzo al 24 novembre il portale PayTourist ha rilevato esattamente 25.681 presenze. Il dato accompagna la conferma della tassa anche per il 2027, quando il gettito atteso è di circa 40mila euro, interamente destinati a iniziative a sostegno del turismo.

Le risorse saranno utilizzate per finanziare una serie di interventi già individuati dall’amministrazione. Tra questi figurano la realizzazione di una brochure cartacea con le principali informazioni sulla città, agevolazioni per i parcheggi e sconti per l’accesso ai musei. Sono previsti inoltre un progetto di analisi dei flussi dei visitatori e ulteriori interventi per migliorare l’attrattività turistica di Treviglio.

La prima annualità dell’imposta ha consentito al Comune di raccogliere i dati attraverso la piattaforma PayTourist, sulla quale risultano registrate 51 strutture ricettive. Le oltre 25mila presenze rappresentano una prima fotografia del movimento turistico cittadino e costituiscono la base per un lavoro di approfondimento che l’amministrazione intende avviare nel corso del prossimo anno.

Proprio l’analisi dei flussi è uno dei progetti su cui il Comune intende concentrarsi. Il sindaco Juri Imeri ha spiegato che è già stato avviato un confronto con le realtà del settore per definire i criteri dell’indagine. “Abbiamo avuto un confronto con VisitBergamo, Confesercenti e Confcommercio per definire i criteri dell’analisi dei flussi dei visitatori. L’incarico sarà affidato dopo la delibera di giunta prevista per mercoledì, in vista di un incontro-convegno da organizzare nella primavera del 2027”.

L’obiettivo è capire meglio chi arriva a Treviglio, da dove proviene e soprattutto quali sono le ragioni del soggiorno. Tra gli elementi da approfondire ci sono il polo fieristico, l’ospedale, le attività produttive e gli eventi sportivi. Nell’analisi rientreranno anche Leolandia e il PalaFacchetti, oltre ai visitatori che scelgono Treviglio come punto di appoggio per raggiungere altre località della zona. Il Comune vuole così comprendere il ruolo della città all’interno di un bacino più ampio, quello della media pianura, e individuare le opportunità per sviluppare ulteriormente il comparto.