Oltre la metà delle risorse è destinata a beni e servizi. La spesa corrente cresce di 2,1 milioni rispetto al 2026, ma non sono previsti tagli ai servizi. Nel piano triennale oltre 4 milioni di investimenti, senza nuovi mutui

Treviglio. La spesa corrente del Comune sale a 33,6 milioni di euro nel bilancio di previsione 2027, con un incremento di 2,1 milioni rispetto allo stanziamento iniziale del 2026. A incidere sono soprattutto i costi del personale, anche per effetto dei rinnovi contrattuali, e quelli legati alla gestione dei servizi e delle utenze. Nonostante l’aumento, l’amministrazione non prevede tagli: oltre la metà delle risorse, il 50,85%, sarà destinata all’acquisto di beni e servizi.

Il documento, approvato dalla Giunta, sarà presentato in Consiglio comunale il 16 dicembre e sottoposto al voto il giorno successivo. La manovra mantiene al centro i servizi alla persona, con una spesa per la missione sociale che raggiunge 5,8 milioni di euro, pari al 17,30% della spesa corrente e al livello più alto registrato finora.

La voce più consistente è quella dei servizi istituzionali e della gestione amministrativa, con 9,7 milioni di euro, pari al 28,92% del totale. Seguono territorio e ambiente, con 5,6 milioni, e fondi e accantonamenti, con 2,45 milioni. Per l’istruzione sono previsti 1,88 milioni, mentre alla sicurezza e all’ordine pubblico vanno 1,76 milioni. Cultura e mobilità dispongono rispettivamente di 1,69 e 1,59 milioni.

A spiegare l’incremento della spesa è stato l’assessore al Bilancio Valentina Tugnoli, che ha richiamato in particolare gli effetti dei rinnovi contrattuali del personale comunale. “Nel 2026 abbiamo avuto due rinnovi contrattuali che hanno inciso sul costo del personale. La missione 1 arriva a quasi 10 milioni di euro e comprende tutta la macchina amministrativa, che è quella che permette poi di garantire i servizi ai cittadini. L’aumento della spesa corrente non significa quindi che abbiamo deciso di ampliare indiscriminatamente la struttura, ma che dobbiamo fare i conti con costi che sono cresciuti e che dobbiamo sostenere per continuare a garantire il funzionamento dell’ente”.

Tra le principali voci di spesa figurano 1,31 milioni per l’assistenza educativa, 1,15 milioni per l’illuminazione pubblica, 900mila euro per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e 780mila euro per le rette degli interventi residenziali. Per l’asilo nido sono stanziati 668mila euro, per la manutenzione del verde 635mila e per il Fondo Risorsa Sociale 590mila. La mensa scolastica vale 450mila euro, il servizio di assistenza domiciliare 330mila e il trasporto scolastico 325mila.

Sul fronte delle entrate, il 64% deriva dai tributi, per un valore di circa 21,3 milioni di euro. Le entrate extratributarie rappresentano il 28%, pari a 9,2 milioni, mentre i trasferimenti incidono per l’8%, con 2,7 milioni. L’Imu è stimata in 7,93 milioni, l’addizionale comunale in 4,82 milioni. Per il contrasto all’evasione sono previste entrate per 1,1 milioni di euro.

Un capitolo sul quale l’Amministrazione rivendica i risultati raggiunti riguarda la riscossione. Nel 2025 il Comune ha incassato l’87,62% della Tari ordinaria, il 91,75% degli affitti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e il 61,80% delle sanzioni per violazioni del Codice della strada. Il miglioramento ha permesso di contenere il Fondo crediti di dubbia esigibilità a 2,16 milioni di euro.

“Abbiamo lavorato in questi anni per ottimizzare la gestione delle entrate e curare le posizioni debitorie, attraverso – ha spiegato Tugnoli – un gruppo di lavoro che si occupa di seguire le riscossioni e verificare periodicamente le situazioni non saldate. È un’attività che prosegue nel tempo e che ci consente di migliorare le percentuali di incasso e, di conseguenza, di accantonare meno risorse. Con i parametri precedenti lo stanziamento sarebbe arrivato a 3 milioni di euro: il risultato ottenuto ci permette quindi di liberare risorse da destinare alle missioni e ai servizi comunali”.

L’assessore ha sottolineato anche il risultato ottenuto sul fronte dei pagamenti ai fornitori: nel terzo trimestre del 2026 il Comune ha saldato le fatture con un anticipo medio di 17,72 giorni rispetto alla scadenza. Un risultato che ha permesso di azzerare il Fondo di garanzia dei debiti commerciali, con un risparmio indiretto stimato in circa 800mila euro.

Sul fronte degli investimenti, il piano triennale delle opere pubbliche prevede oltre 4 milioni di euro, senza ricorrere a nuovi mutui. Nel 2027 sono inseriti sette interventi per complessivi 2.469.700 euro. Il più consistente è la rotatoria di via Redipuglia, per la quale sono stanziati 600mila euro. Seguono il Centro Civico Culturale con 500mila euro, la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi con 400mila, la ciclopedonale di via Battisti con 389.700 euro, la pista ciclabile di via Aldo Moro con 200mila, la sistemazione della roggia Firone con altri 200mila e il sistema irriguo con 180mila euro.

A questi interventi si aggiungono, fuori dal piano delle opere pubbliche, 310mila euro per manutenzioni straordinarie negli edifici scolastici, nelle palestre e negli altri immobili comunali.

Il sindaco Juri Imeri ha definito il documento una scelta di continuità con il programma amministrativo, senza inserire nuove opere non sostenute da una reale programmazione. “Anche per serietà abbiamo costruito un piano delle opere pubbliche che chiude il nostro programma di mandato e non rilancia grandi scenari. Le manutenzioni sono necessarie, la roggia Firone era già in programma e il Centro Civico rappresenta un ulteriore passaggio verso l’intervento completo e definitivo. La ciclopedonale di via Battisti è quella finanziata con il contributo di Esselunga, mentre l’unica novità è la rotatoria di via Redipuglia, che era già un impegno previsto nel Pgt attraverso un’osservazione accolta”.

Il sindaco ha inoltre ricordato che diversi interventi sono già in corso o in fase di attivazione, dalla biblioteca al polo fieristico NEXTreviglioHub, fino alla palestra Gatti e alla scuola Mozzi. Sono previsti anche lavori al PalaFacchetti, al cimitero e sugli edifici di edilizia residenziale pubblica.

La manovra non prevede l’accensione di nuovi mutui. Il Comune punta così a proseguire il percorso di riduzione dell’indebitamento, che a fine 2026 si attesta a circa 25,8 milioni di euro e che nel corso del triennio è destinato a scendere ulteriormente. Anche la disponibilità di cassa resta un elemento richiamato dall’Amministrazione come indicatore della solidità dei conti, insieme al miglioramento della riscossione e alla puntualità nei pagamenti.