L’intervento è inserito nel piano delle opere pubbliche del 2027 e riguarda il collegamento tra il Pip 0 e il Pip 2. L’obiettivo è ridurre le criticità della circolazione nelle ore di punta.

Treviglio. Seicentomila euro per realizzare una nuova rotatoria in via Redipuglia e migliorare la circolazione tra il Pip 0 e il Pip 2. È uno degli interventi inseriti nel piano delle opere pubbliche del Comune di Treviglio per il 2027. L’infrastruttura sorgerà nel tratto compreso tra la rotatoria già realizzata e il sottopasso, in un punto strategico per gli spostamenti di chi lavora nei due comparti produttivi.

La necessità dell’intervento nasce soprattutto dalle difficoltà registrate nelle fasce orarie di maggiore affluenza: il collegamento tra le due aree è infatti interessato da un consistente movimento di veicoli e la circolazione diventa particolarmente critica negli orari di ingresso e uscita dai luoghi di lavoro. Durante la presentazione del bilancio, il sindaco Juri Imeri ha indicato proprio questo tratto come uno dei punti più problematici della viabilità cittadina.

Il progetto è stato inserito nel Pgt attraverso l’accoglimento di un’osservazione. Lo stanziamento di 600mila euro consente, ora, di inserirlo tra le opere finanziate per il prossimo anno.

La rotatoria è l’intervento più costoso tra quelli inseriti nel piano delle opere pubbliche per il 2027, che comprende sette progetti per un valore complessivo di 2.469.700 euro. Tra questi figurano 500mila euro per il Centro civico culturale, 400mila euro per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi e 389.700 euro per la nuova pista ciclopedonale di via Battisti.

Sono inoltre previsti 200mila euro per la ciclabile di via Aldo Moro, altrettanti per gli interventi sulla Roggia Firone e 180mila euro per la manutenzione straordinaria del sistema irriguo. A queste opere si aggiungono, fuori dal piano, altri 310mila euro per interventi straordinari su edifici scolastici, palestre, strutture sportive ed edifici pubblici.