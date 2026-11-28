No allo sviluppo indiscriminato delle infrastrutture aeroportuali, maggiori tutele per la salute dei cittadini che vivono nelle immediate vicinanze, coinvolgimento diretto nei processi decisionali e una ridiscussione del progetto Regional Air Mobility per gli scali minori: sono solo alcune delle richieste contenute in un dettagliato documento che una quindicina di associazioni e comitati cittadini di tutta Italia hanno sottoscritto e inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ad Enac per chiedere la convocazione urgente di un tavolo di confronto istituzionale in ordine alla gestione, alla tutela della salute e al quadro regolatorio degli scali aeroportuali in ambiti ad elevato carico antropico.

Tra i firmatari c’è anche la Rete Stop Crescita Aeroporto Bergamo Orio Al Serio, ma la protesta corre da Nord a Sud, da Milano a Roma, da Venezia a Napoli, da Treviso a Bologna.

La preoccupazione maggiore riguarda le attuali politiche di pianificazione aeroportuale, giudicate prevalentemente orientate “all’incremento dei volumi di traffico e all’espansione infrastrutturale, relegando la tutela dell’ambiente e della salute delle popolazioni residenti in contesti già densamente abitati a meri accessori”. Sotto accusa anche lo sviluppo della Regional Air Mobility (RAM), che “rischia di convertire scali minori di aviazione generale in infrastrutture commerciali, aumentando la pressione antropica su territori saturi, peraltro situati a breve distanza da grandi hub o nodi ferroviari, in contrasto con quanto previsto dal Regolamento UE 1315/2013, dalle successive linee guida ed orientamenti europei che prevedono invece di tagliare i voli quando le distanze sono minime”.

Al contrario, la proposta dei comitati è quella di tagliare i collegamenti sulle brevi distanze, potenziando contestualmente le esistenti soluzioni su ferro lungo le medesime direttrici.

Diverse sono le criticità denunciate dal punto di vista del rispetto delle normative, nazionali e comunitarie: “Mancanza e attuazione dei Piani di contenimento del rumore, mancanza e/o corretta operatività delle Commissioni Aeroportuali, mancata applicazione delle prescrizioni relative ai Decreti di Compatibilità Ambientale, mancanza della Conformità Urbanistica ai sensi del D.P.R. 383/1994 spesso derivante dall’assenza delle Mappe di Vincolo e della certificazione di sicurezza ai sensi del Reg. UE 139/2014, che include anche i Piani di Emergenza Esterni all’intorno aeroportuale, fino al rispetto dell’approccio equilibrato previsto dal Regolamento UE 598/2014”.

Un contesto che, secondo gli scriventi, non è compatibile con i diffusi progetti di ampliamento aeroportuale che riguardano diversi scali (tra cui Orio al Serio), portati avanti “in totale assenza di una verifica preventiva dello stato sanitario della popolazione, e quindi le indagini epidemiologiche e/o valutazioni di impatto sanitario vengono imposte come prescrizioni, i Gestori con l’indifferenza di ENAC continuano a procedere con lo sviluppo aeroportuale in assenza di tali valutazioni”.