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Cosa rende davvero intatta la dignità di un individuo, anche nei momenti di massima fragilità? Il cammino di “Glossario immaginario – Voci per il domani” – la serie podcast prodotta da UniBg OnAir e ideata dalla storica dell’arte Giovanna Brambilla – giunge alla sua quarta tappa esplorando una parola cardine dell’etica contemporanea: Dignità.

RESTITUIRE LA DIGNITÀ COME PRIMA FORMA DI CURA – Tra il 1821 e il 1824, l’artista Théodore Géricault ritrasse alcuni pazienti di un ospedale psichiatrico, utilizzando come titoli le diagnosi dell’epoca. Tra questi, l’ Alienata con monomania dell’invidia , nota come La iena della Salpêtrière .

L’artista abbandona le rappresentazioni caricaturali della follia e costruisce un vero ritratto, con la dignità formale riservata ai soggetti della pittura borghese. Il volto segnato, la cuffia bianca e soprattutto lo sguardo restituiscono alla donna una presenza complessa, non riducibile alla sua diagnosi.

Nel gesto pittorico di Géricault, la paziente torna a essere una persona intera, portatrice di una storia e di una sofferenza. La dignità nasce dunque dallo sguardo che riconosce l’individuo oltre lo stigma e la malattia: una forma di cura essenziale, anche quando la guarigione non è possibile.