Glossario Immaginario|
Oltre la malattia, l’essere umano. Nel “Glossario immaginario” la Dignità ritrova voce con Théodore Géricault
Nel quarto appuntamento del podcast di UniBg OnAir, Giovanna Brambilla esplora i celebri ritratti degli “alienati”. Quando la guarigione appare complessa o impossibile, restituire dignità e rispetto alla persona diventa la forma più alta di cura
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Cosa rende davvero intatta la dignità di un individuo, anche nei momenti di massima fragilità? Il cammino di “Glossario immaginario – Voci per il domani” – la serie podcast prodotta da UniBg OnAir e ideata dalla storica dell’arte Giovanna Brambilla – giunge alla sua quarta tappa esplorando una parola cardine dell’etica contemporanea: Dignità.
RESTITUIRE LA DIGNITÀ COME PRIMA FORMA DI CURA – Tra il 1821 e il 1824, l’artista Théodore Géricault ritrasse alcuni pazienti di un ospedale psichiatrico, utilizzando come titoli le diagnosi dell’epoca. Tra questi, l’Alienata con monomania dell’invidia, nota come La iena della Salpêtrière.
L’artista abbandona le rappresentazioni caricaturali della follia e costruisce un vero ritratto, con la dignità formale riservata ai soggetti della pittura borghese. Il volto segnato, la cuffia bianca e soprattutto lo sguardo restituiscono alla donna una presenza complessa, non riducibile alla sua diagnosi.
Nel gesto pittorico di Géricault, la paziente torna a essere una persona intera, portatrice di una storia e di una sofferenza. La dignità nasce dunque dallo sguardo che riconosce l’individuo oltre lo stigma e la malattia: una forma di cura essenziale, anche quando la guarigione non è possibile.
L’ARTE E L’ESERCIZIO DI PENSIERO CRITICO – Frutto della collaborazione con il progetto “Alfabeto per il futuro” del CCW – Cultural Welfare Center di Torino, la serie continua ad articolare un dizionario per immagini e parole capace di decostruire gli automatismi del presente.
Il quarto episodio di Glossario immaginario è disponibile all’ascolto sui canali di UniBg OnAir, oltre che sulle principali piattaforme streaming.