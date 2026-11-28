Il cantiere della nuova Gamec in via Pitentino

Bergamo. Il conto della nuova Gamec continua a salire. Con l’ultima variazione di bilancio, un altro milione di euro per completare l’ex palazzetto dello sport, la quota a carico del Comune arriva a 7,77 milioni: circa 2,7 milioni in più rispetto al preventivo. Una cifra che Palazzo Frizzoni spera di ridurre grazie a un contributo statale da 3 milioni, atteso nel 2028 attraverso il Conto Termico 3.0.

Il nuovo stanziamento è stato il cuore della Commissione consiliare di venerdì 27 novembre. Davanti ai consiglieri, l’assessore alla Rigenerazione urbana Francesco Valesini ha ricostruito la storia economica dell’intervento, spiegando perché i costi sono cresciuti e come si compone l’ultimo milione. Una ricostruzione arrivata dopo le polemiche di Fratelli d’Italia, che aveva chiesto chiarimenti sull’aumento continuo delle spese.

“Quanto mai necessario fare chiarezza”, esordisce Valesini, respingendo le definizioni circolate sui social, dove la nuova Gamec è stata descritta come un “bagno di sangue” o un’opera “fuori controllo”. “L’opera è stata onerosa – riconosce -, ma bisogna tenere conto non soltanto degli esborsi comunali, ma anche dei ritorni e delle conseguenze in termini di entrate che hanno accompagnato il progetto e lo accompagneranno da qui al termine”.

Dal 2023 a oggi: come sono cresciuti i costi

Si parte dal giugno 2023, quando l’appalto vale 18,96 milioni di euro. La copertura prevede 6,4 milioni di fondi Pnrr, 6 milioni di Fondazione Banca Intesa e 6,5 milioni a carico del Comune. A novembre 2024 arriva un contributo a fondo perduto da 1,5 milioni dalla Fondazione Banca Popolare di Bergamo, che porta la quota comunale a 5,06 milioni.

Poi lo snodo dell’aprile 2026, con la risoluzione del contratto con l’impresa Manelli. Per far ripartire il cantiere, Palazzo Frizzoni vende in via d’urgenza azioni A2A per 345mila euro. La polizza assicurativa ha però riconosciuto un’anticipazione di 224mila euro, e l’esborso effettivo si è fermato a circa 120mila.

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A questo si sommano 1,55 milioni per l’integrazione degli spazi commerciali, pensati per essere messi a reddito, e ora l’ulteriore milione di extracosti. Il quadro aggiornato a novembre 2026 porta la quota comunale a 7,77 milioni.

La carta del Conto Termico

Ad alleggerire il bilancio potrebbe essere il Gse, la società pubblica che sostiene rinnovabili ed efficienza energetica e che, con il Conto Termico, incentiva la riqualificazione energetica degli edifici. L’amministrazione punta a ottenere circa 3 milioni, ma la richiesta potrà essere presentata solo quando saranno contabilizzate le ultime lavorazioni ammissibili. “Riteniamo che possa essere riconosciuto entro il 2028 – spiega Valesini -. Questo ci fa guardare, non dico con ottimismo, ma con minor preoccupazione al quadro economico”.

Se il contributo arrivasse, il costo finale per il Comune scenderebbe a circa 4,7 milioni. Ma non subito: lo sforzo maggiore ricadrà sugli esercizi 2026 e 2027, mentre il beneficio si vedrebbe solo nel 2028.

Dove va a finire l’ultimo milione

La voce più pesante, 350mila euro, riguarda gli imprevisti emersi alla ripresa del cantiere: demolizioni più estese del previsto e interventi di ingegneria sulla copertura della cosiddetta lanterna.

Altri 250mila euro servono a rimediare alle lavorazioni della Manelli: le impermeabilizzazioni del piano interrato erano state realizzate solo in parte e senza le certificazioni necessarie. Il Comune ha quindi deciso di rifarle, anche per la funzione di quegli spazi, che ospiteranno i depositi per le opere d’arte, l’auditorium e i locali tecnici. Le nuove opere di impermeabilizzazione sono in fase di ultimazione proprio in questi giorni, mentre i danni sono finiti nel contenzioso con l’ex impresa appaltatrice.

Altrettanti 250mila euro coprono i maggiori oneri di accantieramento dovuti al subentro del nuovo raggruppamento di imprese, che ha comportato modifiche a ponteggi, segnaletica e baraccamenti. Nel passaggio di consegne, ricorda Valesini, la precedente impresa non si è nemmeno presentata a ritirare la gru.

Infine 50mila euro per migliorie nelle opere di completamento, in particolare per adeguare la cella di media tensione a un obbligo normativo entrato in vigore nel 2026. A tutte le voci si aggiunge l’Iva al 10%.

L’opposizione: “Un buco nero”

Le spiegazioni non convincono i banchi (virtuali) dell’opposizione. “Vediamo assorbiti dalla Gamec tanti milioni di euro, che siano soldi pubblici o provenienti da contributi di enti privati che sarebbero potute essere destinate ad altre opere”, osserva Alberto Ribolla (Lega). ” I finanziamenti delle Fondazioni erano legati al progetto del nuovo museo, avremmo rischiato di perderli”, replica Valesini.

Dalla Lista Pezzotta, Antonio Deleuse Bonomi punta il dito sulla gestione del cantiere e sui controlli: “Bisogna spendere un milione di euro per sistemare vizi e difetti dell’opera, ma dov’era il direttore dei lavori? Il costo continua ad aumentare: non è che, se si trovano soldi da altre parti, si possa dire che diminuisce”.

Più netto Arrigo Tremaglia, consigliere di Fratelli d’Italia: “L’opera ci sembra un buco nero: il contributo Gse sarebbe arrivato comunque e avrebbe potuto essere utilizzato in altro modo. I cittadini stanno pagando un conto sempre più salato. È brutto dire ‘ve l’avevamo detto’, ma non possiamo ignorare quanto sta succedendo”.