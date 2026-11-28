Bergamo. Dopo trentaquattro anni in toga — quasi ventiquattro dei quali trascorsi negli uffici di piazza Dante, gli ultimi sette nel ruolo di procuratore aggiunto — Maria Cristina Rota si prepara a lasciare la magistratura per la pensione. Un percorso iniziato il 29 settembre 1992. Nel novembre dell’anno successivo passa alla Procura di Lecco come pubblico ministero, per poi approdare nel 1998 alla Procura per i minorenni di Milano. Il 16 gennaio 2003 arriva alla Procura di Bergamo, dove dal settembre 2019 ricopre l’incarico di procuratore aggiunto. Nel corso del suo percorso è stata inoltre applicata alla Direzione distrettuale antimafia (DDA) di Milano e a quella di Brescia.

Martedì si chiude un capitolo lungo trentaquattro anni. Che bilancio fa di questa vita in magistratura?

Arriva al capolinea una stagione che mi ha regalato moltissimo. Avevo mosso i primi passi come avvocato civilista, ma il mio vero traguardo era entrare in magistratura. È stato un mestiere appassionante che ho amato senza riserve, e mi considero fortunata ad aver potuto vivere facendo ciò che desideravo. Lascio un ufficio solido, animato da magistrati giovani, preparati e perbene, che sta attraversando un bel ricambio generazionale.

La sua carriera è stata segnata da vicende umane durissime, a partire dal 2000 con l’omicidio di suor Maria Laura Mainetti, uccisa a Chiavenna da tre minorenni.

Ero di turno alla Procura minorile di Milano quando mi chiamò il procuratore di Sondrio per avvisarmi che erano state fermate tre ragazzine sul lago, a Novate Mezzola, sospettate del delitto. Una di loro crollò e confessò. Il movente satanico non trovò poi riconoscimento formale negli atti, ma sequestrammo moltissimi scritti ed erano totalmente ossessionate da Marilyn Manson e dal demonio: nella loro mente stravolta si erano convinte che, non riuscendo a evocarlo con i rituali, sopprimere una persona pura avrebbe permesso loro di incontrarlo.

Sempre nel 2000 seguì il caso del bambino ucciso a Mariano Comense, Claudio Hoxha.

È il caso che mi ha colpita di più in assoluto sul piano umano. Era un bimbo di otto anni, figlio di una splendida famiglia albanese; un ragazzo di 17 anni, loro vicino di casa, lo attirò in un bosco per un approccio sessuale e, quando il piccolo cercò di fuggire, lo rincorse e lo soffocò. Il corpo fu ritrovato solo tre giorni dopo. Trovarsi davanti quel corpicino sul tavolo anatomico fu uno shock, ma l’immagine che non dimenticherò mai in tutta la vita è l’incontro con la madre accanto al figlio, in una camera ardente allestita in una cappella dell’ospedale di Como prima dell’esame autoptico. Durante i tre giorni di ricerche non aveva toccato cibo né acqua, si reggeva in piedi a fatica, eppure lei e il marito conservarono una dignità composta dentro una disperazione lacerante. Il diciassettenne fu condannato a sette anni; era un adolescente disturbato, cresciuto in un contesto familiare drammatico — pur senza che nulla possa attenuare la gravità del gesto — e spero che oggi non si sia perso del tutto, così come mi piacerebbe sapere che fine hanno fatto quelle tre ragazze.

Ai tempi della procura minorile, non è mai rimasta in contatto con qualcuno di questi ragazzi per sapere com’è andata avanti la loro vita?

Sì, mi arrivavano messaggi da un giovane che avevo seguito come parte offesa per i reiterati abusi subiti dal padre. Era un bambino piccolo e molto sfortunato. Per un periodo lo persi di vista, poi mi scrisse e seppi che aveva trovato un lavoro ed era fidanzato: sapere che è riuscito a costruirsi una vita affettiva e professionale mi ha resa davvero felice.

Facciamo un passo indietro agli esordi, negli anni Novanta: quali furono i primi terreni su cui si è misurata?

Ho cominciato occupandomi di fasce deboli, poi di criminalità organizzata non di stampo mafioso, droga e rapine. A Lecco, un 6 aprile, fui la prima a raccogliere le dichiarazioni di chi poi sarebbe diventato collaboratore di giustizia sulla ‘ndrangheta, in particolare sulla cosca Coco Trovato: da lì avviammo una stretta collaborazione con la DDA di Milano.

Quali sono le prime grandi indagini che ricorda a Bergamo?

Il doping nel ciclismo con i Nas, un’indagine con i carabinieri su un traffico di eroina talmente vasto che per un periodo sulla piazza bergamasca non se ne trovò più, e quasi in parallelo l’operazione ‘Fiume Bianco’ con la Guardia di finanza, sulla cocaina che entrava dal Frejus. Seguirono una maxi-inchiesta sulla contraffazione, con milioni di capi sequestrati e le più grandi griffe costituite parte civile, e i grandi filoni sui reati fiscali ed economici: l’ex assessore provinciale Gianpaolo Bellavita, l’indagine sull’ex sindaco di Valbondione Benvenuto Morandi e il crac Maxwork.

Partiamo da Bellavita, una bella gatta da pelare.

Fu il mio debutto nei processi di diritto penale dell’economia e si rivelò una vicenda estenuante. Il dibattimento di primo grado dovette ricominciare da capo per tre volte a causa dei continui avvicendamenti nel collegio giudicante: una vera via crucis. La sera stessa in cui arrivò la pronuncia della Cassazione, essendo ancora a piede libero, Bellavita fece perdere le proprie tracce riparando in Romania. Riuscimmo però a localizzarlo e a ottenere il suo rientro in Italia, dove sta scontando un cumulo giuridico se non ricordo male pari a diciannove anni. Un caso, il suo, più unico che raro.

L’inchiesta Maxwork portò invece a bussare in Questura per indagare sull’allora questore Dino Finolli.

Un pizzico di imbarazzo era inevitabile, ma si trattava di un passaggio necessario. E i fatti ci hanno dato ragione, visto che l’ex questore ha poi scelto il patteggiamento, versando anche un risarcimento simbolico alla Polizia di Stato.

L’indagato principale di quell’inchiesta era Giovanni Cottone, allora compagno di Valeria Marini, che lei sentì come testimone.

È tutt’altro che la persona svampita che certi cliché le cuciono addosso. Arrivò in ufficio con grande discrezione e, da donna minuta quale sono, notai con piacere che nonostante la sua statura avesse scelto un paio di ballerine rasoterra evitando i tacchi alti, mentre lungo i corridoi del palazzo non mancava chi le chiedeva una foto ricordo.

Sempre in tema di istituzioni, un’altra vostra inchiesta riguardò il carcere e l’ex direttore Antonino Porcino.

Se ci sono delle mele marce, estirparle è nostro dovere.

Qual è stata l’indagine più difficile in assoluto della sua carriera?

Senza dubbio quella sul super-narcotrafficante Pasquale Locatelli. Ci siamo arrivati partendo completamente al buio, senza alcuna soffiata, dal sequestro in via Rosolino Pilo di una tonnellata di hashish custodita in un garage nella disponibilità di Benigni, un ex carabiniere del Ros. Con il maresciallo della Guardia di finanza Marcello Barlabà abbiamo passato al setaccio una montagna di tabulati e intercettazioni, risalendo fino a lui, che in quel momento era detenuto in Spagna. A leggere quel cognome viene spontaneo pensare ‘l’è ü de Almèn’, uno di Almenno, e in effetti in Italia aveva solo un vecchio precedente per furto d’auto; con me, peraltro, mantenne sempre un atteggiamento cortese e rispettoso. Fu poi un agente a rivelarci che disponeva persino di un sommergibile per trasportare stupefacenti dalla Colombia e che in Francia era evaso dopo uno scontro a fuoco con la polizia.

Veniamo al capitolo più recente e forse delicato: lei ha guidato il pool d’indagine sulla gestione del Covid nella Bergamasca, finito poi con le archiviazioni. Che cosa ne pensa oggi?

Resta certo un po’ di amarezza per l’epilogo dell’archiviazione, ma rivendico la solidità dell’impianto giuridico che abbiamo portato avanti fin dal primo giorno: la possibilità di contestare l’epidemia colposa anche in forma omissiva. Prima c’era un orientamento che ammetteva il delitto colposo solo tramite una condotta attiva, e su questa linea il Tribunale dei ministri archiviò; ma successivamente le Sezioni Unite della Cassazione, pronunciandosi su una vicenda sarda, hanno validato proprio la nostra tesi. Non è stato dunque ‘tanto rumore per nulla’.

Nel giugno 2020 andò a Palazzo Chigi per interrogare l’allora premier Giuseppe Conte. Come si sentì in quel frangente?

Glielo dissi a cuore aperto: ‘Immagino la sua preoccupazione e la sua tensione, ma le assicuro che sono tesa anch’io’. Del resto avevamo davanti il capo del Governo.

Bergamo ha pagato un prezzo altissimo: sentivate il peso di una terra intera che chiedeva risposte?

È morta un’infinità di persone ed è comprensibile che chi perde un familiare voglia capire come sia potuto accadere. Il Comitato dei familiari credo abbia compreso il nostro lavoro, tanto che ci invitò a molte cerimonie, ma ho sempre scelto di non partecipare, non per mancanza di vicinanza ma per dovere di terzietà: un magistrato non si schiera mai. Il nostro compito era cercare la verità, anche sapendo che non sempre si riesce ad arrivarci.

Tornando a quelle audizioni: Conte era andato in difficoltà? E Roberto Speranza?

Conte no, resse bene il confronto davanti alle nostre domande. Chi appariva invece profondamente spaventato dagli sviluppi dell’epidemia era il ministro della Salute. Se lo rifarei? Non ho l’abitudine di guardarmi indietro con rimpianto: quando imbocco una strada la percorro fino in fondo, e se commetto un errore sono la prima a riconoscerlo. Col senno di poi si poteva magari fare qualcosa diversamente, perché c’è anche la difficoltà di spiegare al pubblico i limiti del diritto penale senza poter dire tutto. Il mio auspicio è che, se mai dovesse ripresentarsi un’emergenza simile, non si ripeta un iter come quello.

Pensa che aver toccato vertici istituzionali così elevati abbia influito sulla sua carriera?

Non lo so, non me lo chiedo e non mi interessa. Ognuno risponde alla propria coscienza.

Avete indagato anche su ambienti molto in vista a Bergamo: ha mai incontrato resistenze o pressioni?

Bergamo è una realtà in cui ci si conosce tutti, non un comitato d’affari, ma io non ho mai ricevuto da nessuno richieste indebite, né inviti a fermarmi o ad accelerare su un’indagine. Su questo sono categorica: nessuna pressione. La giustizia è uguale per tutti, o almeno dovrebbe esserlo sempre.

Qual è stato il momento più difficile?

La scomparsa di Walter Mapelli è stata una ferita profonda, perché al dolore personale si sommava la responsabilità di reggere l’ufficio proprio mentre esplodeva l’emergenza sanitaria. Aveva portato una ventata di novità, aveva svecchiato la Procura e tra noi c’era una sintonia completa, soprattutto sulla strategia di aggredire i patrimoni illeciti: togliere i soldi ai criminali li colpisce molto più di un arresto.

Ci sono altri colleghi incontrati nel suo percorso che vuole ricordare?

Porto nel cuore Nicola Preteroti, un magistrato schivo e instancabile che ha lavorato fino all’ultimo respiro, e Adriano Galizzi, un altro stakanovista dal temperamento vivace ed elettrico, con il quale commentavo i fascicoli in dialetto bergamasco: me lo vedo ancora davanti. E poi c’è Armando Spataro, che per me è stato un maestro di vita e di professione: lavoravo nella stanza accanto alla sua, sapeva fare squadra e aveva rispetto anche verso chi sbagliava.

Perché ha scelto la pensione invece di proseguire altrove dopo la mancata nomina a procuratore capo?

Perché Bergamo è casa mia. Una volta concluso l’incarico da aggiunto non ho sentito il desiderio di rimettermi in discussione in un’altra sede o di cambiare squadra a questo punto della vita.