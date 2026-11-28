Città Alta|
Lastre di amianto abbandonate all’uscita del Parking Fara, il Comune incarica una società per lo smaltimento
Il materiale si trova sul marciapiede da almeno due settimane, in un tratto frequentato da residenti e famiglie dirette all’asilo nido di via Solata. La polizia locale ha individuato il responsabile: i costi dello smaltimento saranno a suo carico
Bergamo. Una transenna metallica, un nastro bianco e rosso e, al suo interno, una catasta di lastre di amianto. Sono lì, sul marciapiede di via Solata, in Città Alta, proprio all’uscita pedonale a monte del Parking Fara. Chi passa deve costeggiarle: è il percorso che ogni giorno fanno residenti, automobilisti diretti al parcheggio e famiglie che accompagnano i figli all’asilo nido La Birba.
A segnalare la presenza delle lastre è un residente, che ha documentato tutto con alcune fotografie e che racconta di aver già sollecitato più volte gli enti competenti, senza ottenere interventi. “Sono ormai quindici giorni che si trovano lì”, racconta. A inquietarlo è soprattutto l’esposizione del materiale agli agenti atmosferici: con la pioggia e il vento, teme, potrebbe disperdersi nell’ambiente.
Sulla vicenda è intervenuto il Comune. I controlli della polizia locale hanno accertato che l’amianto è stato abbandonato da un privato: Palazzo Frizzoni ha quindi individuato una società specializzata e le ha affidato la rimozione e lo smaltimento, con costi che saranno poi addebitati al responsabile dell’abbandono. Ma i tempi non sono immediati: le procedure richiedono alcuni passaggi e, fa sapere l’amministrazione, il materiale sarà rimosso nelle prossime settimane.