Le lastre di amianto abbandonate in via Solata

Il materiale si trova sul marciapiede da almeno due settimane, in un tratto frequentato da residenti e famiglie dirette all’asilo nido di via Solata. La polizia locale ha individuato il responsabile: i costi dello smaltimento saranno a suo carico

Bergamo. Una transenna metallica, un nastro bianco e rosso e, al suo interno, una catasta di lastre di amianto. Sono lì, sul marciapiede di via Solata, in Città Alta, proprio all’uscita pedonale a monte del Parking Fara. Chi passa deve costeggiarle: è il percorso che ogni giorno fanno residenti, automobilisti diretti al parcheggio e famiglie che accompagnano i figli all’asilo nido La Birba.

A segnalare la presenza delle lastre è un residente, che ha documentato tutto con alcune fotografie e che racconta di aver già sollecitato più volte gli enti competenti, senza ottenere interventi. “Sono ormai quindici giorni che si trovano lì”, racconta. A inquietarlo è soprattutto l’esposizione del materiale agli agenti atmosferici: con la pioggia e il vento, teme, potrebbe disperdersi nell’ambiente.