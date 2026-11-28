Ad aprire l’evento è stato il Generale di Divisione Cosimo Di Gesù, Comandante dell’Istituto, il quale ha tracciato una sintesi delle principali attività svolte nell’ultimo anno e indicato le future prospettive didattiche

È stato ufficialmente inaugurato nella giornata di sabato 28 novembre l’Anno Accademico 2026/2027 dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo: ad aprire l’evento è stato il Generale di Divisione Cosimo Di Gesù, Comandante dell’Istituto, il quale ha tracciato una sintesi delle principali attività svolte nell’ultimo anno e indicato le future prospettive didattiche.

Al centro del suo intervento, il richiamo allo scopo fondante dell’Accademia: preparare al meglio le future generazioni di Comandanti della Guardia di finanza, dare loro gli strumenti culturali ed umani per diventare, a loro volta, artefici di qualcosa di valore.

Il Generale Di Gesù ha richiamato l’importanza della missione formativa dell’Istituto che si deve concentrare non solo sulla conoscenza, garantita dalla professionalità e dalla dedizione dei docenti, ma anche sui valori che devono essere coltivati dagli allievi e tra questi ha richiamato, in particolare, la cura delle persone affidate e un sano senso del dovere in cui ogni futuro Ufficiale sente intimamente di non avere privilegi ma opera con la consapevolezza del dovere e delle responsabilità verso la Patria, verso il Corpo e, soprattutto, verso i cittadini.

A prendere la parola è stato poi il Comandante in Seconda della Guardia di finanza, Generale di Corpo d’Armata Bruno Buratti, il quale ha portato i saluti del Comandante Generale della Guardia di finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, esprimendo la vicinanza di tutte le Fiamme Gialle a lui e alla sua famiglia, e ha ringraziato poi il Ministro Giancarlo Giorgetti, l’Ispettore per gli Istituti d’Istruzione, Generale di Corpo d’Armata Vito Augelli, l’Università degli Studi di Bergamo per l’impegno didattico, il Comandante dell’Accademia, nonché i docenti, istruttori e tutto il personale coinvolto nella formazione dei cadetti.

Il Generale Buratti ha sottolineato come la formazione di base e l’aggiornamento professionale continuo costituiscano tappe di un unico processo che accompagna l’Ufficiale durante il suo percorso professionale, nel quale l’Accademia occupa una posizione centrale, plasmandone qualità ed attitudini, per prepararlo a guidare con equilibrio e saggezza le donne e gli uomini che saranno affidati alla sua responsabilità.

Nel ribadire che il futuro dell’Istituzione si fonda sul capitale umano, ha sottolineato la necessità di investire nella formazione per contrastare al meglio fenomeni illeciti complessi e cogliere le opportunità – ma anche fronteggiare le relative vulnerabilità – legate alla digitalizzazione e all’intelligenza artificiale, ed ha esortato gli allievi a vivere il proprio tempo con entusiasmo, curiosità, rigore, rispetto, coraggio e speranza di fronte alle difficoltà.

In seguito, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giorgetti, ha tenuto la tradizionale “lectio magistralis” dal titolo “Il confine dei dati: intelligenza artificiale, sicurezza economica e nuovi reati finanziari”, individuando nei dati la nuova ricchezza strategica da governare e proteggere.

Nell’intervento il Ministro ha ripercorso l’evoluzione storica del Corpo, dalla Legione Truppe Leggere del 1774 e dal contrabbando fisico lungo i valichi di confine, fino all’odierna economia digitale dove il denaro viaggia in rete senza volume né rumore, evidenziando come il confine da custodire passi ormai attraverso gli archivi dello Stato, le reti finanziarie e i patrimoni immateriali delle imprese. Ha, quindi, evidenziato i rischi legati a dipendenze strategiche, interferenze statali e nuove forme di criminalità economica, come i deepfake audio-video, furti di cripto-attività, crediti d’imposta fittizi e reti di frodi ricostruibili incrociando i flussi informatici. Inoltre, pur riconoscendo nell’intelligenza artificiale uno strumento investigativo potentissimo, ne ha richiamato i limiti – a partire dai falsi allarmi – ribadendo l’obbligo della revisione umana nelle attività di polizia e invitando gli Allievi ad affiancare allo studio del diritto e dell’economia quello della statistica e dell’informatica, coltivando sempre il pensiero logico, lo spirito critico e il dubbio.

Infine, l’Autorità di Governo ha augurato agli allievi un futuro di impegno, di soddisfazione nel lavoro e nel futuro servizio allo Stato e ai cittadini, dichiarando ufficialmente aperto l’Anno Accademico 2026/2027 dell’Accademia della Guardia di finanza.

Al termine della prolusione, è stato consegnato per la prima volta nella storia, quale riconoscimento pubblico e segno di apprezzamento per le azioni ed attività meritorie compiute a favore dell’Istituto, il titolo onorifico di “Cadetto ad honorem” dell’Accademia della Guardia di finanza al ministro Giorgetti, con la seguente motivazione: “Illustre esponente delle Istituzioni, nel corso del suo mandato alla guida del Dicastero dell’Economia e delle Finanze ha dimostrato una costante e partecipe attenzione verso l’Accademia della Guardia di finanza, culla della formazione dei futuri quadri dirigenti del Corpo. Grazie alla sua spiccata sensibilità istituzionale e al costante sostegno assicurato ai percorsi formativi dell’Istituto, ha contribuito al continuo posizionamento dell’Accademia quale polo di eccellenza universitaria e tecnico-giuridica nell’ambito della cultura della legalità economico-finanziaria. La sua assidua vicinanza alle esigenze didattiche e logistiche dell’Istituto, unitamente ai periodici e significativi momenti di confronto con gli Allievi, hanno testimoniato la volontà di valorizzare la crescita etica, professionale e umana delle giovani generazioni, destinate a servire con senso di responsabilità il nostro Paese”.

Nel corso della cerimonia sono stati conferiti gli attestati della “Sciabola d’Onore” e della “Targa d’onore”, rispettivamente agli Ufficiali dei comparti ordinario e aeronavale, che si sono confermati primi nella graduatoria di Corso, ininterrottamente, dal 2° anno di Accademia sino alla conclusione dell’iter formativo quinquennale. Inoltre, sono stati consegnati i “diplomi di merito” ai frequentatori dei Corsi di Accademia e di Applicazione che, nel decorso anno accademico, hanno conseguito la media più alta nel profitto degli studi e la Cifra d’Onore all’Allievo Ufficiale che nel 1° anno di Accademia si è distinto, per tre mesi consecutivi, per esemplare irreprensibilità disciplinare, eccellenza negli studi, pieno profitto nell’addestramento militare e ginnico-sportivo e costante dedizione nelle attività formative.