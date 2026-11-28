Per oltre un decennio i mercati hanno operato in un ambiente eccezionale che vedeva un debito pubblico in crescita, ma tassi bassi e liquidità abbondante grazie al costante sostegno delle banche centrali. Quel regime è finito. Nel 2026 convive un mix più complesso, fatto di emissioni pubbliche ancora elevate, assenza di un nuovo grande allentamento quantitativo e tassi che restano più alti e più a lungo del previsto. In questo contesto torna centrale un meccanismo classico a lungo trascurato: il crowding out, cioè la competizione diretta tra Stato e settore privato per le risorse finanziarie. Potrebbe sembrare un’ipotesi teorica, ma non lo è affatto. È una dinamica già in atto, visibile nell’aumento dei rendimenti reali, nel premio di liquidità più alto e in un costo del capitale più elevato e volatile per le imprese. Gli effetti si trasmettono rapidamente dal mercato obbligazionario a quello azionario e alle scelte di portafoglio.



Settimana volatile per Piazza Affari. Nel complesso il FTSE MIB chiude la settimana con una performance positiva dell’1,17% (+9,64% dall’inizio dell’anno) confermando la turbolenza che solitamente caratterizza il mese di novembre. Performance decisamente positiva per il FTSE ITALIA STAR, che chiude l’ottava con un guadagno del 3,41% (+0,88% dall’inizio dell’anno). L’indice delle mid-cap di qualità ha mostrato maggiore resilienza rispetto al MIB, beneficiando del rimbalzo di giovedì-venerdì e di un’esposizione diversa ai settori più volatili. Andamento positivo anche per il FTSE ITALIA GROWTH, che chiude con un progresso dell0 0,41% (+6,81% dall’inizio dell’anno). Le micro cap del listino hanno tenuto meglio del MIB nella fase di discesa di metà settimana ma non hanno partecipato con la stessa forza al rimbalzo finale, restando deboli.

Titolo più brillante della Stellantis (+12,96%). Dopo settimane di forte debolezza e dopo aver toccato nuovi minimi di periodo, il titolo ha messo a segno un poderoso rimbalzo. A spingere le quotazioni è stato soprattutto il ritorno di interesse verso tutto il settore automobilistico europeo. Un report di JPMorgan ha contribuito a migliorare il sentiment, evidenziando possibilità di recupero per diversi costruttori, Stellantis inclusa. Parallelamente ha pesato in positivo anche l’attesa per la stretta dell’Unione Europea sulle importazioni di auto ibride dalla Cina, misura che dovrebbe ridare un po’ di respiro ai produttori europei. Il risultato è stato un recupero molto deciso, anche se i fondamentali operativi del gruppo restano ancora complicati da valutare.

Medaglia d’argento per Fincantieri (+9,96%) che ha corso soprattutto sulla scia di una notizia concreta e molto positiva. La società ha annunciato un contratto da circa 500 milioni di euro (di cui oltre 400 milioni di competenza diretta) per la costruzione della terza nave di supporto logistico destinata alla Marina Militare italiana. Si tratta di un’integrazione al programma LSS già in corso, realizzata in raggruppamento con Leonardo. L’ordine ha rafforzato la visibilità sul portafoglio difesa e ha convinto gli analisti che il gruppo sia sulla buona strada per raggiungere i target di acquisizione di nuovi ordini.

Terzo miglior titolo della settimana Nexi (+9,95%). A differenza degli altri due, non c’è stata una singola notizia clamorosa a spiegare il movimento. Il titolo ha semplicemente beneficiato di un buon rimbalzo tecnico dopo una fase di debolezza e ha partecipato con forza al recupero generale del mercato di giovedì e venerdì. Gli investitori, in una fase di rotazione e di ritorno del risk-on, hanno privilegiato anche titoli come Nexi, che in questi giorni hanno mostrato una tenuta relativa migliore rispetto all’indice.

Peggior titolo della settimana Banca Intesa, che lasci sul campo il 3,65%. Il titolo ha sofferto soprattutto per lo stacco dell’acconto sul dividendo (0,22 euro), che ha inciso meccanicamente sulle quotazioni all’inizio della settimana. A questo si è aggiunta una certa cautela del mercato legata all’operazione di OPAS su Monte dei Paschi, perchè gli investitori continuano a valutarle con prudenza i possibili effetti sul capitale e sul profilo di rischio della banca. Anche se nelle ultime sedute ha recuperato un po’ di terreno, non è riuscita a colmare del tutto il gap accumulato nella prima parte dell’ottava.

Secondo peggior titolo Technoprobe (-2,75%) che ha risentito ancora della forte volatilità che continua a caratterizzare tutto il comparto tecnologico e dei semiconduttori. Dopo aver sofferto molto nelle settimane precedenti a causa dei dubbi sull’effettiva monetizzazione degli investimenti relativi all’intelligenza artificiale, Technoprobe ha avuto qualche seduta di rimbalzo (soprattutto lunedì e venerdì), ma non abbastanza da recuperare le perdite di metà settimana. Resta un titolo ad alto beta, molto sensibile agli umori globali del settore tech e in una settimana di rotazioni e prese di beneficio ha finito per restare indietro.

Terzo peggior titolo della settimana UniCredit (-2,48%). Anche in questo caso ha pesato lo stacco di un cospicuo acconto sul dividendo (oltre 3 euro per azione), che ha abbassato in modo significativo il prezzo di riferimento. Al di là dell’effetto tecnico, il titolo ha mostrato una certa debolezza relativa rispetto ad altre banche e al mercato in generale, soprattutto nella parte centrale della settimana. Solo venerdì, con il rimbalzo generale del listino e il buon andamento del settore bancario, Unicredit è riuscito a recuperare in parte, ma non abbastanza da chiudere in positivo sull’intera ottava.

Per anni gli investitori si sono abituati a un mondo in cui il debito pubblico cresceva, ma i tassi restavano bassi e la liquidità abbondante. Le banche centrali assorbivano le emissioni, i bilanci si espandevano e il settore privato poteva finanziarsi a condizioni straordinariamente favorevoli. Quel regime è finito. Dal 2026 ci troviamo di fronte a una combinazione più insidiosa, fatta di emissioni pubbliche ancora elevate, quantitative tightening residuo o quantomeno assenza di un nuovo grande allentamento quantitativo e tassi che restano “higher for longer” più a lungo di quanto molti sperassero solo un anno fa. In questo contesto torna prepotentemente in scena un vecchio concetto macroeconomico che per troppo tempo era rimasto in secondo piano, che si chiama crowding out, ovvero lo spiazzamento degli investimenti e dei finanziamenti privati da parte del settore pubblico.

Non si tratta di un rischio teorico da manuale di economia. È un processo già in corso, che si manifesta attraverso canali concreti, che sono il rialzo dei rendimenti reali, l’aumento del premio di liquidità,

l’allargamento selettivo degli spread creditizi e, soprattutto, un costo del capitale più elevato e più volatile per le imprese. Le conseguenze non restano confinate al mercato obbligazionario. Si trasmettono alle azioni, alle valutazioni, alle decisioni di investimento delle aziende e, in ultima analisi, alla composizione dei portafogli di chi investe per il lungo termine.

Il ritorno di un meccanismo classico in un contesto nuovo



Il crowding out classico si verifica quando lo Stato, per finanziare i propri disavanzi, sottrae risorse finanziarie al settore privato (in Italia lo abbiamo imparato fin troppo bene). In un’economia chiusa e con piena occupazione delle risorse, l’effetto è quasi meccanico. Più domanda di fondi da parte del Tesoro, tassi più alti, investimenti privati più bassi. Nel mondo reale, globalizzato e con banche centrali potenti, il meccanismo è più sfumato, ma non meno potente.

Oggi la novità sta nel fatto che le banche centrali non fungono più da acquirenti netti automatici di ultima istanza. Dopo anni di quantitative easing, il quantitative tightening e la normalizzazione dei bilanci hanno ridotto la capacità del sistema di assorbire senza scossoni le emissioni. Allo stesso tempo i governi non hanno ridotto in modo significativo le loro necessità di finanziamento. Difesa, transizione energetica, infrastrutture, politiche sociali e, in alcuni casi, misure di sostegno alla competitività industriale continuano a generare fabbisogni elevati. Il risultato è una competizione più diretta tra emittenti sovrani e emittenti privati per la stessa platea di investitori istituzionali e retail. Negli Stati Uniti questo fenomeno è oggi evidente con la competizione fra le crescenti emissioni delle società tecnologiche, che devono sostenere gli ingenti investimenti in AI e il Tesoro, alle prese con un deficit e un debito crescenti.

Questa competizione non si risolve solo con un rialzo generalizzato dei tassi. Si risolve anche con un aumento della discriminazione. I titoli più liquidi e percepiti come più sicuri vengono privilegiati, quelli

meno liquidi o più rischiosi pagano un premio crescente. È qui che entra in gioco lo stress di liquidità. Quando i volumi di emissione sono elevati e gli acquirenti strutturali (banche centrali) si ritirano o riducono il loro ruolo, il mercato secondario diventa più fragile e quindi più rischioso. Le oscillazioni di prezzo si amplificano, il bid-ask spread si allarga e gli investitori richiedono un compenso maggiore per detenere duration o rischio di credito.

I canali di trasmissione sul mercato obbligazionario



Il primo e più evidente effetto si osserva sulla curva dei rendimenti. I titoli di Stato a lunga scadenza, che devono competere con le nuove emissioni, tendono a offrire rendimenti reali più elevati. Questo non è necessariamente negativo per chi investe in obbligazioni, considerato che dopo anni di tassi reali negativi, tornare a ottenere un premio reale positivo è un’opportunità. Il problema nasce quando questo rialzo avviene in modo disordinato e si accompagna a una maggiore volatilità.

Per le obbligazioni corporate il quadro è più complesso. Le imprese investment grade di alta qualità, soprattutto quelle con bilanci solidi e scadenze ben distribuite, riescono ancora a collocare debito a

condizioni accettabili. Ma il costo medio del nuovo debito è crescente e, soprattutto, il rischio di rifinanziamento nel 2027-2028, il cosiddetto maturity wall, diventa più costoso e più selettivo. Le aziende

che devono rinnovare importi rilevanti di bond in scadenze concentrate si trovano a negoziare in un ambiente meno indulgente. Gli spread possono allargarsi non solo per un deterioramento dei

fondamentali, ma anche per un semplice eccesso di offerta rispetto alla domanda disponibile a certi livelli di prezzo.

Il private credit, che per alcuni anni è sembrato una valvola di sfogo rispetto ai mercati pubblici, non è immune da questo effetto. Quando i tassi restano elevati e la liquidità nei mercati pubblici si contrae, anche i finanziamenti privati diventano più cari e più selettivi. Si crea un circolo potenzialmente vizioso, dove le imprese più deboli o più indebitate faticano a rifinanziarsi, aumentano i default o le ristrutturazioni e questo a sua volta rende gli investitori ancora più cauti, spingendoli ad aumentare il rendimento richiesto a fronte di un maggior rischio.

In Europa e in Italia il tema assume connotati particolari. I Paesi con debito pubblico elevato e crescita potenziale bassa devono offrire un premio per il rischio che, in fasi di stress, può amplificarsi rapidamente.

La divergenza fiscale all’interno dell’Eurozona, già osservata in momenti di tensione sui titoli francesi o su altri emittenti, può riaccendersi se i mercati percepiscono che le esigenze di finanziamento restano strutturalmente elevate mentre la crescita resta anemica. Per i BTP questo significa che lo spread rispetto al Bund non dipende più solo dal rischio percepito sull’Italia, ma anche dalla quantità di carta che il mercato deve assorbire in un dato periodo e dalla disponibilità di acquirenti non residenti o di investitori domestici.

Dalle obbligazioni alle azioni: il costo del capitale come ponte

Il legame tra mercato del debito e mercato azionario passa attraverso il costo del capitale. Quando i rendimenti obbligazionari salgono e restano elevati, il tasso di sconto utilizzato per valutare i flussi di cassa futuri delle imprese aumenta. A parità di utili attesi, i multipli scendono. Questo effetto è particolarmente forte per le società growth, i cui flussi di cassa sono più lontani nel tempo e per le imprese che dipendono in misura rilevante dal finanziamento esterno.

Non tutte le azioni reagiscono allo stesso modo. Le società con bilanci solidi, elevata generazione di cassa e bassa leva finanziaria soffrono meno. Possono addirittura beneficiare di un ambiente in cui i concorrenti più indebitati sono costretti a ridurre gli investimenti o a ristrutturare l’attività. Al contrario, i settori capital-intensive – utilities impegnate in massicci piani di investimento sulle reti, industriali che devono rinnovare impianti, real estate e, in certa misura, le stesse società tecnologiche che stanno costruendo data center e infrastrutture di intelligenza artificiale – sentono di più il rialzo del costo del debito.

Si apre così una rotazione potenzialmente duratura. Non è più solo una questione di value contro growth o di ciclici contro difensivi. È una questione di solidità del bilancio e di capacità di autofinanziamento. Le imprese che possono finanziare la crescita con il free cash flow interno hanno un vantaggio competitivo crescente. Quelle che devono ricorrere regolarmente al mercato dei capitali pagano un pedaggio più alto e, in fasi di stress di liquidità, rischiano di dover accettare condizioni penalizzanti o di rinviare progetti.

Per le banche il quadro è ambivalente. Da un lato tassi più alti sostengono i margini di interesse. Dall’altro, un aumento del rischio di credito e una maggiore volatilità dei portafogli di titoli di Stato possono generare svalutazioni e un inasprimento dei criteri di concessione del credito. Se il crowding out riduce gli investimenti delle imprese, alla lunga ne risente anche la qualità degli attivi bancari.

L’Italia e l’Europa nel nuovo regime



L’Italia entra in questo scenario con alcuni punti di forza e diverse fragilità strutturali. Tra i punti di forza c’è un tessuto di imprese, soprattutto medio-grandi, che negli ultimi anni ha migliorato i bilanci e ridotto la leva. C’è anche un risparmio domestico ancora significativo, che storicamente ha sostenuto il mercato dei BTP. Tra le fragilità restano l’elevato debito pubblico, la bassa crescita economica e la necessità di finanziare investimenti pubblici rilevanti senza far deragliare i conti.

Se le emissioni nette restano elevate e i tassi reali non scendono in modo significativo, il costo al servizio del debito continua a pesare sul bilancio dello Stato. Questo limita gli spazi per politiche fiscali espansive e può costringere a scelte più selettive sulla spesa. Allo stesso tempo, le imprese italiane che competono sui mercati internazionali si trovano a confrontarsi con concorrenti di Paesi che, pur avendo debiti elevati, beneficiano di mercati dei capitali più profondi o di una crescita più robusta.

In questo contesto la selettività diventa essenziale. Non tutte le obbligazioni corporate italiane offrono lo stesso profilo rischio-rendimento. Non tutte le azioni di Piazza Affari reagiscono allo stesso modo a un rialzo del costo del capitale. Le società esportatrici con solidi bilanci e pricing power possono continuare a performare. Quelle più orientate al mercato interno e più dipendenti dal credito bancario o obbligazionario possono soffrire.

Come ripensare i portafogli



Di fronte a questo scenario, l’approccio passivo e statico mostra i suoi limiti. Un tradizionale bilanciamento 60/40 tra azioni e obbligazioni funziona meglio quando le due asset class sono negativamente correlate e quando i rendimenti obbligazionari offrono protezione in caso di rallentamento. In un regime di correlazione meno negativa o addirittura positiva e di tassi che restano elevati, la protezione offerta dalle obbligazioni a lunga duration può risultare inferiore alle attese, mentre la volatilità complessiva del portafoglio aumenta.

Diverse indicazioni pratiche emergono con una certa chiarezza. Sul fronte obbligazionario conviene prestare grande attenzione alla duration e alla qualità del credito. Le scadenze più brevi o intermedie

offrono spesso un miglior compromesso tra rendimento e rischio di prezzo. Le obbligazioni inflation-linked possono svolgere un ruolo di protezione se l’inflazione, alimentata anche dai costi energetici e da eventuali colli di bottiglia infrastrutturali, dovesse restare sopra i target per un periodo prolungato.

La diversificazione geografica e settoriale nel credito corporate diventa ancora più strategica, visto che non tutte le aree del mondo e non tutti i settori affrontano lo stesso grado di crowding out.

Sul fronte azionario la priorità va alla qualità dei bilanci e alla capacità di generare cassa. Le società con elevata redditività del capitale investito, bassa leva e flussi di cassa prevedibili tendono a essere più

resilienti. La rotazione verso questi nomi non è solo una scelta difensiva, perché in un ambiente dal costo del capitale più elevato, la qualità diventa un fattore di sovraperformance relativa. Allo stesso tempo, alcuni settori legati agli investimenti pubblici e privati nelle infrastrutture (reti elettriche, digitalizzazione, difesa, alcune componenti della transizione energetica) possono beneficiare della domanda strutturale, a patto che le aziende coinvolte riescano a gestire il proprio indebitamento.

La liquidità tattica e gli strumenti di diversificazione reale recuperano un ruolo che negli anni dei tassi zero era stato compresso. Non si tratta di rifugiarsi nella liquidità in modo permanente, ma di avere margini di manovra per intervenire quando si presentano dislocazioni di prezzo generate da stress di liquidità temporanei.

Rischi, opportunità e il ruolo della selettività



Il rischio principale non è un improvviso default sistemico, ma un innalzamento strutturale del costo del capitale che frena gli investimenti, comprime i multipli e aumenta la dispersione dei rendimenti tra vincitori e sconfitti. In questo scenario i mercati diventano più selettivi e meno “a marea montante”. Chi sa distinguere le imprese e i titoli in grado di prosperare in un ambiente di finanziamenti più cari ha un vantaggio.

Le opportunità esistono. Rendimenti obbligazionari reali positivi offrono una base di reddito che per anni era scomparsa. Le correzioni di prezzo generate da tensioni di liquidità possono creare punti di ingresso interessanti su asset di qualità. La rotazione settoriale e di stile genera inefficienze che un approccio attivo può cercare di sfruttare.

Il punto centrale resta però la consapevolezza del regime in cui ci si muove. Non siamo più nel mondo in cui le banche centrali potevano sopprimere la volatilità e comprimere i premi di rischio in modo quasi permanente. Siamo in un mondo in cui il settore pubblico compete attivamente per i capitali, le banche centrali difendono la propria credibilità anti-inflazionistica e gli investitori devono tornare a valutare con attenzione il prezzo del rischio di liquidità e di rifinanziamento.

In altre parole, il crowding out e lo stress di liquidità sui mercati del debito non sono scenari da manuale da richiamare solo nei momenti di crisi acuta. Sono caratteristiche strutturali del nuovo regime

macroeconomico e finanziario. Le emissioni pubbliche elevate, combinate con bilanci delle banche centrali non più in espansione e con tassi che restano mediamente più alti, modificano il costo del capitale per tutti gli attori, sia Stati, imprese che famiglie.

Per chi gestisce portafogli questo significa abbandonare le abitudini consolidate negli anni del denaro facile. Significa prestare più attenzione alla duration, alla qualità del credito, alla solidità dei bilanci aziendali e alla capacità di generare cassa. Significa accettare che la correlazione tra azioni e obbligazioni può essere meno favorevole e che la diversificazione va costruita in modo più consapevole. Significa, soprattutto, riconoscere che in un ambiente di risorse finanziarie relativamente più scarse la selettività non è un optional, ma la condizione necessaria per proteggere e far crescere il capitale nel tempo.

Il mercato continuerà a offrire opportunità. Ma le offrirà a chi sa leggere i vincoli di finanziamento che oggi pesano su governi e imprese e a chi sa tradurre questa lettura in scelte concrete di allocazione. In questo nuovo equilibrio tra Stato, banche centrali e mercati privati, la qualità dell’analisi e la disciplina nell’esecuzione tornano a essere i veri fattori discriminanti.

Antonio Tognoli