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A Borac il capitano è stato sostituito nell’intervallo dopo la figuraccia sul secondo gol ospite, mentre l’attaccante non è arrivato neanche all’ora di gioco: in stagione è fermo a tre gol in tre mesi ed è in una crisi da cui non sembra saper uscire

Di ritorno da Banja Luka con tre punti in tasca, ma con tantissime riflessioni da fare. Perché se il risultato ha permesso di salvare quantomeno la faccia, non ha nascosto o fatto passare in secondo piano una prestazione complessivamente preoccupante per quei passaggi a vuoto che sembrano ormai una costante da mesi. Dopo lo 0-3 subito in casa dal Parma a inizio novembre la squadra era andata in ritiro per risolvere questo tipo di problemi legati soprattutto a mentalità e atteggiamento. Ma nonostante le settimane siano passate, la sensazione è che Maurizio Sarri e il suo gruppo ripartano continuamente da zero come in un loop infinito.

I più in difficoltà sono soprattutto due: Ederson e Gianluca Scamacca. Due che dovrebbero far parte dello zoccolo duro dello spogliatoio, il gruppo con più personalità che aiuta ad emergere nei momenti difficili in una squadra che ha bisogno come il pane di nuovi leader, invocati dallo stesso allenatore. Il brasiliano ha anche l’aggravante di avere la fascia di capitano al braccio: lo stesso Sarri ha fatto riferimento al poco valore che ha e che viene assegnata arbitrariamente in base al numero di presenze. Se davvero contassero, però, spetterebbe ad altri, visto che Pasalic ne ha 360 e Zappacosta 247, mentre lui arriverà a 200 tra un paio di partite.

La sua estate non è stata semplice, ma il rinnovo al rialzo e a lunghissimo termine sembrava poter rappresentare un nuovo inizio. Invece fino a questo momento si è vista la peggior versione di Ederson da quando è approdato a Bergamo nel 2022. Fa quasi impressione vedere il modo in cui si scoraggia dopo aver sbagliato il controllo sull’azione che dà il la al raddoppio del Borac. Lo specchio di un giocatore che non riesce a trovare il suo posto in campo e che, anziché reagire con forza e carattere, si abbatte.

Non c’è alcun dubbio che quello di centrocampo in questo momento sia il reparto in maggiore difficoltà: se si esclude Franck Kessie, nessuno ha finora saputo fornire garanzie con continuità. Ma nel caso dell’ivoriano parliamo di un giocatore di caratura decisamente superiore a tutti gli altri. E se la mediana non trova mai le distanze, la linea di difesa soffre: ne ha parlato anche Zappacosta proprio dopo il Borac facendo riferimento alle difficoltà nei tempi di reazione e nelle scelte.

Se però si parla di singoli, nessuno in questo momento si trova più in difficoltà di Gianluca Scamacca, ancora una volta irriconoscibile in Bosnia e tolto dal campo dopo 57 minuti lontani da quello che dovrebbe essere il suo potenziale. Ha segnato soltanto tre gol in stagione: a Miskolc il 27 agosto contro l’Hapoel Tel Aviv, in casa col Cagliari il 12 settembre e in casa con il Pafos il 15 ottobre.

Poco, pochissimo per un giocatore della sua caratura, chiamato ad alzare il tiro dopo la doppia cifra della stagione passata, condizionata dal doppio infortunio del 2024/25. Un contributo che appare ancora più scarno se paragonato a quello di Nikola Krstovic, che ha sfruttato decisamente meglio le occasioni a sua disposizione e ha già il triplo dei gol del compagno di reparto. Anche perché le aspettative su Scamacca erano altissime, anche se non soprattutto da parte di Maurizio Sarri: “A inizio stagione pensavo che Gianluca fosse un giocatore adattissimo al mio gioco: fisico, bravo tecnicamente, che gioca con la squadra. Ora viene da un momento difficile e sta cercando di rialzare la testa: lo vedo in allenamento. Lasciamolo tranquillo, ad ora ha bisogno di me”.