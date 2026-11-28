Da sinistra Oscar Panseri (Chimiver) e Marco Anzovino (Skyline)

Fornire assistenza tecnica a clienti e professionisti in 65 Paesi, senza vincoli di orario e di lingua, attraverso l’intelligenza artificiale generativa. È l’obiettivo di Kimi, il nuovo assistente virtuale sviluppato da Skyline, società di consulenza informatica di Seriate, per Chimiver, azienda di Pontida specializzata da oltre sessant’anni nella produzione di prodotti per la posa, il trattamento e la manutenzione delle pavimentazioni in legno, resilienti e resina, indoor e outdoor.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra tre imprenditori bergamaschi: Oscar e Nevio Panseri, rispettivamente CEO e Managing Director di Chimiver, il primo già presidente della Piccola Industria di Confindustria Bergamo, e Marco Anzovino, CEO di Skyline, informatico che studia e applica l’intelligenza artificiale al mondo industriale già dalla fine degli anni Ottanta.

Kimi offre supporto tecnico a clienti, professionisti e rete commerciale, sia nella prevendita sia nel post-vendita. È disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, e risponde nella lingua dell’interlocutore.

Durante la fase di sperimentazione, che ha coinvolto tecnici aziendali e una selezione della rete commerciale, il 95% delle richieste sottoposte all’assistente virtuale ha ottenuto una risposta pertinente ed esaustiva, senza necessità di intervento da parte di un operatore.

A differenza dell’assistenza telefonica, Kimi può inoltre gestire più conversazioni contemporaneamente, riducendo i tempi di attesa e consentendo ai tecnici di dedicarsi alle richieste più complesse.

Per accedere al servizio è sufficiente scrivere un messaggio su WhatsApp, ponendo una domanda come si farebbe a un tecnico. L’assistente virtuale individua le informazioni pertinenti e formula una risposta sulla base delle esigenze dell’interlocutore, attingendo esclusivamente alla documentazione ufficiale di Chimiver: schede tecniche dei prodotti, manuali e glossari specialistici. Quando la richiesta necessita di un approfondimento, indirizza l’utente all’assistenza tecnica aziendale.

Il sistema è progettato per ampliare nel tempo la propria base di conoscenze: grazie alle funzionalità di autoapprendimento sviluppate da Skyline, le conversazioni validate dai tecnici Chimiver possono essere utilizzate per elaborare nuove risposte. La prossima fase del progetto prevede di integrare anche l’esperienza maturata dai tecnici sul campo, nella gestione di errori applicativi e problematiche ricorrenti.

“Innovazione e sostenibilità sono parte della nostra identità – sottolinea Oscar Panseri, CEO di Chimiver –. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo di prodotti, processi e servizi, con l’obiettivo di anticipare le esigenze del mercato e proporre soluzioni sempre più attente anche all’impatto ambientale. Con Kimi rendiamo il nostro patrimonio di conoscenze tecniche immediatamente accessibile alla rete commerciale e ai clienti, migliorando al tempo stesso il lavoro delle persone e creando nuove opportunità di formazione e crescita professionale. È questa la nostra idea di impresa moderna e sostenibile, capace di valorizzare le competenze, attrarre talenti e offrire un ambiente di lavoro stimolante. Abbiamo scelto Skyline per l’esperienza, la solidità del metodo e la capacità tecnica di sviluppo delle soluzioni. Questa collaborazione dimostra come l’intelligenza artificiale possa generare benefici concreti anche nelle realtà industriali specializzate e rappresentare uno stimolo per le PMI ad accelerare la digitalizzazione, rafforzando la competitività del nostro sistema produttivo”.

A sviluppare l’assistente virtuale è Skyline, società fondata nel 1984 a Seriate da un team di ingegneri e informatici e accreditata nel 2023 come innovation company dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La società, che si occupa di digitalizzazione dei processi aziendali, conta oggi 20 professionisti e oltre 250 impianti con propri software installati nel mondo.