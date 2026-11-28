L'incidente|
Casnigo, auto si ribalta sulla statale della Val Seriana: un ferito e traffico paralizzato
Alla guida un uomo di 70 anni che non avrebbe riportato gravi conseguenze
Traffico in tilt lungo la statale della Val Seriana dove attorno alle 15 un’auto con a bordo un uomo di 70 anni si è ribaltata in località Mele, all’interno dei confini comunali di Casnigo.
Il conducente non avrebbe riportato gravi conseguenze nel sinistro, ma le ripercussioni sulla circolazione stradale sono state pesantissime: la vettura ha infatti ostruito parzialmente la carreggiata e la necessità di prestare soccorso nelle migliori condizioni di sicurezza ha rallentato il normale scorrimento.
In zona si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni, con gli incolonnamenti che sono iniziati da Vertova per chi sale verso Clusone e da Ponte Nossa per chi è diretto in città.