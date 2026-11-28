L’uomo, fermato dalla Polizia di Stato il 25 novembre, aveva anche una pinza multiuso nel bagaglio. È risultato irregolare in Italia e con precedenti per reati contro il patrimonio

Bergamo. È entrato in una sala slot del capoluogo con un palanchino, una pinza multiuso e un coltello nascosti nel bagaglio. A fermarlo sono stati gli agenti della Polizia di Stato, che lo hanno denunciato per il possesso ingiustificato di strumenti da scasso e il porto abusivo di oggetti atti a offendere.

L’episodio è avvenuto il 25 novembre, quando una pattuglia della Squadra Volante ha notato un cittadino marocchino mentre entrava in una sala slot. Insospettiti, i poliziotti hanno deciso di sottoporlo a un controllo. L’uomo era senza documenti e, prima di accompagnarlo in Questura per identificarlo, gli agenti hanno verificato anche il contenuto del bagaglio che portava con sé.

All’interno hanno trovato un coltello multiuso, una pinza multiuso e un palanchino. L’uomo non è stato in grado di giustificarne il possesso. Dagli ulteriori accertamenti è inoltre emerso che si trovava irregolarmente sul territorio nazionale e aveva numerosi precedenti di polizia, in particolare per reati contro il patrimonio.

Per lui è scattata una denuncia in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Gli strumenti sono stati sequestrati.