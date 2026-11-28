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Il cronometro dice che l’idolo di casa Mikaela Shiffrin ha chiuso la prima manche del gigante di Killington con 2 secondi e 97 centesimi in meno, ma forse per Sofia Goggia in cima alle priorità della gara che segna il suo debutto stagionale c’è molto di più: sulle nevi statunitensi del Vermont la campionessa bergamasca cerca conferme e buone sensazioni fisiche, dopo le problematiche di salute che hanno condizionato pesantemente la sua preparazione a Ushuaia.

Scattata con il pettorale numero 16, Goggia ha messo subito in pista la solita grinta ma ha pagato un grave errore nella parte alta del tracciato, che l’ha costretta praticamente a fermarsi e ripartire. Un handicap pesante che l’ha portata ad accusare 72 centesimi di ritardo al primo intermedio, saliti a un secondo e mezzo al secondo. Un ritardo che ha continuato a salire, fino ai 2.69 del terzo e ai 2.97 del traguardo, che le erano valsi il momentaneo quattordicesimo posto.