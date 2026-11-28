Bentornata Sofia Goggia: è 19ª dopo la prima manche del gigante di Killington
La bergamasca al debutto dopo i problemi di salute accusati nel corso della preparazione: condizionata da un grave errore nella parte alta, ha comunque strappato l’accesso alla seconda manche. Fuori Ilaria Ghisalberti
Il cronometro dice che l’idolo di casa Mikaela Shiffrin ha chiuso la prima manche del gigante di Killington con 2 secondi e 97 centesimi in meno, ma forse per Sofia Goggia in cima alle priorità della gara che segna il suo debutto stagionale c’è molto di più: sulle nevi statunitensi del Vermont la campionessa bergamasca cerca conferme e buone sensazioni fisiche, dopo le problematiche di salute che hanno condizionato pesantemente la sua preparazione a Ushuaia.
Scattata con il pettorale numero 16, Goggia ha messo subito in pista la solita grinta ma ha pagato un grave errore nella parte alta del tracciato, che l’ha costretta praticamente a fermarsi e ripartire. Un handicap pesante che l’ha portata ad accusare 72 centesimi di ritardo al primo intermedio, saliti a un secondo e mezzo al secondo. Un ritardo che ha continuato a salire, fino ai 2.69 del terzo e ai 2.97 del traguardo, che le erano valsi il momentaneo quattordicesimo posto.
L’arrivo della nebbia ha condizionato la seconda parte di manche, con i distacchi che sono diventati a tratti abissali e hanno favorito l’accesso di Goggia alla seconda manche: le faranno compagnia le altre azzurre Lara Della Mea, ottima sesta a 1.33 da Shiffrin, Marta Bassino, quindicesima a 2.61, Asja Zenere, sedicesima a 2.83, e Sophie Mathiou, trentesima e ultima delle qualificate a 4.18. Fuori per un solo centesimo Laura Pirovano (4.19), mentre la bergamasca Ilaria Ghisalberti si è fatta sorprendere dal tracciato e ha saltato una porta dopo una spigolata, venendo dunque squalificata.