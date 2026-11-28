L'incidente|
Bariano, 28enne cade da cavallo a Cascina Corsa: trasportata al San Raffaele in elicottero
La ragazza sarebbe rimasta sempre cosciente e non avrebbe subito colpi al capo
Una ragazza di 28 anni si è infortunata nel pomeriggio di sabato 28 novembre dopo essere caduta rovinosamente da cavallo nella zona di Cascina Corsa, a Bariano, dentro i confini del parco del Serio.
L’allarme è scattato poco dopo le 15 e le informazioni su quanto successo sono ancora frammentarie.
Sul posto sono state inviate un’ambulanza e un’auto medica da Treviglio, insieme ai vigili del fuoco di Romano di Lombardia e ai carabinieri della compagnia di Treviglio: da Milano si è alzato in volo anche l’elisoccorso, che poco dopo l’ha trasportata in codice giallo al San Raffaele.
Secondo le prime informazioni la ragazza non avrebbe subito urti al capo e sarebbe rimasta sempre cosciente: avrebbe riferito di un forte dolore nella zona lombare della schiena e al bacino.