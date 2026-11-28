La bancarella di Natale dell'Asd San Paolo in Bianco del 2024

La bancarella sarà allestita davanti al civico 10, dalle 9.30 alle 17.30. Dietro il bancone persone fragili, volontari e caregiver. Saranno disponibili, a offerta minima, anche alcuni oggetti realizzati durante i laboratori artistici organizzati dall’associazione

Bergamo. A poco meno di un mese da Natale, il centro cittadino pare invaso da un’atmosfera tutta nuova. Tra gli addobbi, le luci, la ruota panoramica, le prime letterine che compaiono vicino alla teca di Santa Lucia e il profumo di cioccolata calda e canditi, ci sono anche le bancarelle. Tra queste, anche quest’anno, puntuale, torna in via XX Settembre, davanti al civico 10, quella dell’associazione San Paolo in Bianco. Una realtà bergamasca nata nel 2017 che si occupa di promuovere inclusione, solidarietà e crescita personale, offrendo a persone con fragilità e a chiunque voglia fare volontariato la possibilità di partecipare attivamente alla vita della città.

La bancarella, arrivata ormai alla quarta edizione e aperta sabato 28 novembre e sabato 5 dicembre, dalle 9.30 alle 17.30, metterà a disposizione dei visitatori numerose idee regalo, gadget e addobbi natalizi.

“Oltre alle due date in centro saremo presenti con lo stesso banchetto fuori dalla parrocchia di Loreto negli orari delle Messe: il 12 dicembre dalle 18 alle 20 e il 13 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 20 – spiega la fondatrice e presidente Silvia Galimberti -. A disposizione ci saranno sia materiali realizzati durante i nostri laboratori artistici, sia gadget come tazze, magliette e borse con i nostri loghi. In rete con i nostri partner abbiamo anche realizzato un calendario che sarà ritirabile a partire da sabato 28 dicembre nei luoghi indicati sui nostri profili social. L’offerta che viene data, seppur minima, per noi è importante perché ci sostiene nei costi, soprattutto educativi, che la nostra associazione deve affrontare quotidianamente”.

Come evidenzia la presidente, la bancarella di Natale è anche un’occasione per fare conoscere i progetti sia a possibili destinatari sia a possibili volontari e per creare un momento di incontro e relazione. A stare insieme dietro il bancone ci saranno alcune persone fragili di cui si occupa l’associazione affiancate da volontarie e caregiver.

“In situazioni fortemente compromesse, allo stand è presente anche un educatore. Altrimenti, per questo progetto, ci affidiamo all’impegno di volontarie o ai caregiver”, spiega Galimberti.