Si tratta di sei studenti delle scuole secondarie di secondo grado, tre dei percorsi ITS, sette laureati triennali e una laureata magistrale. Un panorama formativo eterogeneo, che spazia dalle discipline scientifiche e tecnologiche a quelle umanistiche, economiche e sociali, fino alla preparazione tecnica specialistica dell’ITS Academy Cantieri dell’Arte

Diciassette giovani, altrettanti percorsi formativi, un comune denominatore: l’impegno, la determinazione e la volontà di costruire il proprio futuro attraverso lo studio. Ance Bergamo ha rinnovato il proprio sostegno alle nuove generazioni con la consegna delle borse di studio, assegnate in occasione della Fiera per l’Orientamento 2026, a riconoscimento dei risultati conseguiti in ambito scolastico e universitario.

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti Umberto Valois, vicepresidente della Provincia di Bergamo e l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Bergamo Ferruccio Rota. A consegnare i riconoscimenti il presidente di Ance Bergamo Renato Guatterini, accompagnato dalla vicepresidente Maria Grazia Cornici e dal presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Federico Roncelli.

L’iniziativa, rivolta ai figli di dipendenti, titolari, soci e amministratori delle imprese associate, oltre che ai lavoratori-studenti occupati nelle stesse aziende, testimonia l’attenzione dell’associazione alla formazione e alle famiglie che fanno parte del sistema associativo.

“Con queste borse di studio vogliamo riconoscere l’impegno dei ragazzi e incoraggiarli a coltivare le proprie aspirazioni – ha sottolinea Renato Guatterini, presidente di Ance Bergamo –. Il nostro settore sta vivendo una profonda trasformazione e ha bisogno di giovani preparati, curiosi, capaci di affrontare il cambiamento con spirito critico. Da qui l’importanza di rafforzare il dialogo tra imprese, scuola e università. Come imprenditori abbiamo la responsabilità di creare le condizioni affinché le nuove generazioni possano esprimere appieno le proprie potenzialità”.

I riconoscimenti hanno interessato diversi livelli di istruzione: sei studenti delle scuole secondarie di secondo grado, tre dei percorsi ITS, sette laureati triennali e una laureata magistrale. Un panorama formativo eterogeneo, che spazia dalle discipline scientifiche e tecnologiche a quelle umanistiche, economiche e sociali, fino alla preparazione tecnica specialistica dell’ITS Academy Cantieri dell’Arte, strettamente connessa alle esigenze del comparto edile.

I 17 PREMIATI

Scuola secondaria di secondo grado – Triennio: Riccardo Ghiggini (Ars Aedificandi Spa); Tosca Pizzi (Eredi Pizzi Battista Srl); Irene Zavatti (Ferri Nardi Costruzioni Srl).

Scuola secondaria di secondo grado – Diploma: Martina Pellegrini (Ars Aedificandi Spa); Sofia Testa (Tumadi Srl); Alessandro Tolfo (Prema Costruzioni Srl).

ITS – Istruzione tecnologica superiore: Davide Albani (Intesa Costruzioni Srl); Lorenzo Mangili (Ecoricoperture Srl); Sara Pizzaballa (Racco Group Spa).

Laurea triennale: Francesco Brembilla (Limonta Sport Spa); Simone Chiodini (Roncelli Costruzioni Srl); Maria Gualandris (Limonta Sport Spa); Stefano Nicoli (Fratelli Nicoli Srl Impresa Edilizia); Giuseppe Paris (Paris Giuseppe Srl); Erica Pilustri (Limonta Sport Spa); Ilaria Zanetti (Impresa Egidio Noris e Figli Srl).