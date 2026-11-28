Chiuse le indagini per l’aggressione subita a giugno in casa da una ragazza di 23 anni a Ponteranica: la pm Maria Esposito ha chiesto il rinvio a giudizio per G.H., un 37enne di origini tunisine, attualmente detenuto nel carcere di Cremona, accusato anche di violenza sessuale con l’aggravante dell’odio religioso per alcune frasi urlate in arabo mentre aggrediva la giovane.

L’udienza preliminare davanti al giudice Luca Bonifacio è fissata per il 23 dicembre e sarà interlocutoria per l’ammissione al rito. L’indagato, difeso dall’avvocato Maura Facuetti, deve rispondere di violenza sessuale, rapina, violazione di domicilio e resistenza. La difesa sta valutando di chiedere il rito abbreviato e ha nominato un consulente per una perizia psichiatrica, mentre la giovane e i familiari dovrebbero costituirsi parte civile con l’avvocato Omar Hegazi.

I fatti risalgono al tardo pomeriggio del 18 giugno nell’abitazione di via Valbona, ai danni della 23enne Lisa Cornaro, sola in casa mentre si preparava per allenarsi. L’uomo era entrato forzando tre porte fino al piano superiore, dove l’aveva afferrata e strattonata. “Mi ha strappato i vestiti. Ho pensato potesse uccidermi”, ha raccontato la giovane.