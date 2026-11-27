Mentre la circolazione depressionaria che abbraccia la nostra penisola tende temporaneamente a colmarsi, un ramo della corrente a getto polare sospinge aria decisamente più fredda dall’Europa centrale verso il bacino del Mediterraneo centrale.

Pressione in aumento quindi sulle regioni settentrionali, ma l’ingresso di venti di bora sull’alto Adriatico e di tramontana su Liguria e Tirreno, favoriranno una nuova depressione tra sabato e domenica centrata sul Mar Ionio, che però non influenzerà il tempo sulla Lombardia.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.

Venerdì 27 novembre 2026

Tempo Previsto: Sui monti giornata con cieli sereni o poco nuvolosi, mentre la Pianura Padana e i rilievi adiacenti le zone pianeggianti vedranno uno strato nuvoloso a ridosso del suolo, compatto al mattino e accompagnato da foschia densa, locali nebbie e qualche sporadica pioviggine a ridosso delle zone pedemontane. Dal pomeriggio parziali schiarite anche in pianura, con dissolvimento di nebbie e foschie.

Temperature: IN PIANURA

In calo: Minime intorno a +4/6 °C, massime intorno a +7/9 °C.

Zero termico in calo a fine giornata verso i 1000/1200 m.

Venti: In alta montagna moderati settentrionali, in pianura deboli orientali.

Sabato 28 novembre 2026

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, ma non si esclude la possibilità per foschie e locali nebbie lungo la zona di bassa pianura, specialmente al mattino e durante le ore notturne.

Temperature: IN PIANURA

In calo nei valori minimi con valori intorno a +1/+3 °C, massime stabili intorno a +7/9 °C, fatto salvo valori più bassi laddove persisteranno le nebbie.

Zero termico in aumento e intorno a 1700/1900 m.

Venti: In alta montagna deboli o moderati settentrionali, in pianura deboli di direzione variabile.