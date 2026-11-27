Le previsioni|
Weekend sereno: arrivano le prime gelate anche in pianura
Mentre la circolazione depressionaria che abbraccia la nostra penisola tende temporaneamente a colmarsi, un ramo della corrente a getto polare sospinge aria decisamente più fredda dall’Europa centrale verso il bacino del Mediterraneo centrale
Mentre la circolazione depressionaria che abbraccia la nostra penisola tende temporaneamente a colmarsi, un ramo della corrente a getto polare sospinge aria decisamente più fredda dall’Europa centrale verso il bacino del Mediterraneo centrale.
Pressione in aumento quindi sulle regioni settentrionali, ma l’ingresso di venti di bora sull’alto Adriatico e di tramontana su Liguria e Tirreno, favoriranno una nuova depressione tra sabato e domenica centrata sul Mar Ionio, che però non influenzerà il tempo sulla Lombardia.
Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.
Venerdì 27 novembre 2026
Tempo Previsto: Sui monti giornata con cieli sereni o poco nuvolosi, mentre la Pianura Padana e i rilievi adiacenti le zone pianeggianti vedranno uno strato nuvoloso a ridosso del suolo, compatto al mattino e accompagnato da foschia densa, locali nebbie e qualche sporadica pioviggine a ridosso delle zone pedemontane. Dal pomeriggio parziali schiarite anche in pianura, con dissolvimento di nebbie e foschie.
Temperature: IN PIANURA
In calo: Minime intorno a +4/6 °C, massime intorno a +7/9 °C.
Zero termico in calo a fine giornata verso i 1000/1200 m.
Venti: In alta montagna moderati settentrionali, in pianura deboli orientali.
Sabato 28 novembre 2026
Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, ma non si esclude la possibilità per foschie e locali nebbie lungo la zona di bassa pianura, specialmente al mattino e durante le ore notturne.
Temperature: IN PIANURA
In calo nei valori minimi con valori intorno a +1/+3 °C, massime stabili intorno a +7/9 °C, fatto salvo valori più bassi laddove persisteranno le nebbie.
Zero termico in aumento e intorno a 1700/1900 m.
Venti: In alta montagna deboli o moderati settentrionali, in pianura deboli di direzione variabile.
Domenica 29 novembre 2026
Tempo Previsto: Velature alte e sottili in transito da ovest verso est, in un contesto di tempo stabile e parzialmente soleggiato sui monti, mentre al piano foschie e nebbie renderanno la giornata più uggiosa e relativamente fredda. Prime gelate stagionali anche in pianura.
Temperature: IN PIANURA
In calo nei valori minimi con valori intorno a -2/+1 °C, massime stabili intorno a +7/9 °C, fatto salvo valori più bassi laddove persisteranno le nebbie.
Zero termico in lieve aumento e intorno a 2000/2300 m.
Venti: In alta montagna deboli occidentali, in pianura deboli di direzione variabile.