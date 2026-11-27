L'intervento|
Una gru incoronata si aggira per le strade di Castro: recuperata dai carabinieri
L’animale era fuggito da una voliera il giorno precedente: nonostante la situazione di pericolo, è stata riconsegnata al legittimo proprietario in buone condizioni di salute
Nel pomeriggio di giovedì 26 novembre una pattuglia del Nucleo Carabinieri Forestali di Gandino ha concluso positivamente il recupero di un esemplare inanellato di “Balearica Pavonina”, detta comunemente gru incoronata grigia, specie particolarmente protetta dalla Convenzione CITES.
Nelle ore precedenti alla sala operativa erano giunte diverse segnalazioni di un animale che si aggirava disorientato per le strade comunali e sulla ex Ss 469, una situazione decisamente pericolosa per la sua incolumità: i militari dell’Arma lo hanno rintracciato ancora confuso ma in buone condizioni di salute e, dopo essersi adoperati per metterlo in sicurezza all’interno di un edificio, sono riusciti a risalire al proprietario tramite i dati dell’anello identificativo. È stato così possibile ricostruire il momento della fuga, avvenuta durante le operazioni di pulizia di una voliera.
Specie originaria del Sahara meridionale, dove popola le zone paludose. Molto apprezzato come specie ornamentale da giardino, sia per il bell’aspetto che per le parate del maschio durante la stagione degli amori.
Simbolo dell’Uganda ma sempre più a rischio estinzione: dagli anni ’80 la gru coronata grigia sta scomparendo da gran parte dell’Africa orientale e meridionale. A minacciarla sono la scomparsa delle zone umide, il bracconaggio e il commercio illegale di esemplari e uova. Una situazione ben più critica rispetto a quella della gru coronata nera, che mantiene ancora un areale più vasto nell’Africa subsahariana. I Carabinieri dei Nuclei Cites sovrintendono e certificano la gestione e le movimentazioni di questa specie.