Nelle ore precedenti alla sala operativa erano giunte diverse segnalazioni di un animale che si aggirava disorientato per le strade comunali e sulla ex Ss 469, una situazione decisamente pericolosa per la sua incolumità: i militari dell’Arma lo hanno rintracciato ancora confuso ma in buone condizioni di salute e, dopo essersi adoperati per metterlo in sicurezza all’interno di un edificio, sono riusciti a risalire al proprietario tramite i dati dell’anello identificativo. È stato così possibile ricostruire il momento della fuga, avvenuta durante le operazioni di pulizia di una voliera.

Simbolo dell’Uganda ma sempre più a rischio estinzione: dagli anni ’80 la gru coronata grigia sta scomparendo da gran parte dell’Africa orientale e meridionale. A minacciarla sono la scomparsa delle zone umide, il bracconaggio e il commercio illegale di esemplari e uova. Una situazione ben più critica rispetto a quella della gru coronata nera, che mantiene ancora un areale più vasto nell’Africa subsahariana. I Carabinieri dei Nuclei Cites sovrintendono e certificano la gestione e le movimentazioni di questa specie.