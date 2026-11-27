Treviglio. L’edicola di viale Merisio non c’è più. La struttura, chiusa da anni e segnata dal tempo e dagli agenti atmosferici, in questi giorni è stata rimossa. L’area appare oggi transennata transennata e, al suo interno, restano solo calcinacci e detriti. Non è stato possibile, però, accertare se il manufatto sia stato effettivamente demolito oppure se sia stato temporaneamente rimosso per consentire gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza.