L'Intervento|
Treviglio, rimossa l’edicola dello spaccio
L’attività di viale Merisio era finita al centro di un’operazione antidroga nel 2017, con l’arresto del titolare. Chiusa da anni e progressivamente degradata al suo posto, oggi, ci sono calcinacci e detriti
Treviglio. L’edicola di viale Merisio non c’è più. La struttura, chiusa da anni e segnata dal tempo e dagli agenti atmosferici, in questi giorni è stata rimossa. L’area appare oggi transennata transennata e, al suo interno, restano solo calcinacci e detriti. Non è stato possibile, però, accertare se il manufatto sia stato effettivamente demolito oppure se sia stato temporaneamente rimosso per consentire gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza.
La struttura è balzata agli onori delle cronache nel dicembre 2017, quando i carabinieri hanno arrestato il titolare nell’ambito di un’operazione antidroga. Durante i controlli i militari hanno trovato cocaina all’interno dell’edicola, mentre altre sostanze stupefacenti, tra cui hashish e pasticche, sono state recuperate nell’autorimessa dell’abitazione dell’uomo. L’attività è stata quindi sottoposta a sequestro.
L’edicola sorgeva proprio ridosso della strada, in un tratto parecchio frequentato soprattutto negli orari di entrata e uscita dalle scuole, a sud est della città. Lungo viale Merisio sorgono infatti due istituti superiori, l’Oberdan e l’Istituto agrario Cantoni, oltre a un oratorio.
Sulla sorte del manufatto, l’ultima documentazione comunale disponibile risale a inizio novembre 2026. La determina fa riferimento a un intervento di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza della copertura e del basamento, per una spesa pari a poco più di 10mila euro.