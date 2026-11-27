L’allarme lanciato dalla badante di una coppia di anziani al Villaggio degli Sposi, l’appostamento della Squadra Volante e l’inseguimento in via per Grumello: l’uomo bloccato dopo una colluttazione e denunciato per truffa aggravata e resistenza

Bergamo. Non si sono accontentati di quanto avevano già arraffato e proprio l’avidità ha giocato loro un brutto scherzo. È finita con un inseguimento, una colluttazione e una denuncia per truffa aggravata la fuga del presunto complice di una truffa ai danni di due anziani, messa a segno con il collaudato schema del “finto carabiniere”. Decisivi l’intuito della badante e il rapido intervento di una volante della Polizia di Stato in zona Villaggio degli Sposi.

Tutto è partito giovedì sera, 26 novembre, quando la donna che assiste la coppia ha capito che era in corso un raggiro e ha dato l’allarme. Entrati in casa, gli agenti della Squadra Volante hanno trovato gli anziani e la badante ancora in videochiamata con il finto militare. Mentre i poliziotti erano nascosti nell’appartamento, l’anziano e la badante hanno riferito all’interlocutore di aver dimenticato alcuni gioielli, senza aver consegnato tutto. Convinto di poter strappare ancora qualcosa, il truffatore ha subito proposto di rimandare un “perito” a ritirare il resto dei preziosi.

Gli agenti si sono allora appostati per bloccarlo. Ma i malviventi, forse insospettiti, hanno cambiato all’ultimo i piani: il finto “perito” si è fermato all’esterno, dove è stato riconosciuto e colto di sorpresa proprio al momento della consegna.

Alla vista della Polizia, l’uomo ha tentato la fuga a piedi lungo via per Grumello, attraversando la strada e muovendosi tra le auto in transito, con grave rischio per la propria e altrui incolumità. Ne è nato un inseguimento: una volta raggiunto e bloccato dopo una colluttazione, è stato portato in Questura. Essendo privo di documenti, è stato identificato tramite i rilievi fotodattiloscopici e al termine degli accertamenti è stato denunciato a piede libero, oltre che per truffa aggravata anche per resistenza a pubblico ufficiale.