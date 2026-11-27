Maria Bellati è la nuova Presidente di Progetto Itaca Bergamo OdV ETS, l’associazione impegnata nella promozione della salute mentale, nella prevenzione e nel contrasto allo stigma legato al disagio psichico. Subentra a Pietro Calvi di Bergolo che lascia la presidenza bergamasca, mantenendo il proprio ruolo all’interno del Consiglio Direttivo e assumendo la carica di Vicepresidente di Progetto Itaca Firenze.

Milanese di nascita, laureata in Matematica, Maria Bellati vive a Bergamo dopo aver trascorso dodici anni all’estero con la famiglia. Vanta una consolidata esperienza nel mondo del non profit e della filantropia: per quindici anni ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale della Fondazione della Comunità Bergamasca e attualmente è Segretario Generale e membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Insieme con Humanitas. Nel suo percorso figurano inoltre incarichi nel Comitato di Indirizzo della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, nel Consiglio Nazionale di Assifero e nel Transatlantic Community Foundation Network, promosso dalla Bertelsmann Foundation e dalla C.S. Mott Foundation.

“Ho accettato questa responsabilità perché credo che, di fronte a una questione così importante come la salute mentale, ciascuno possa dare il proprio contributo. Il nostro territorio offre molte opportunità a chi vive una situazione di disagio psichico, ma sono convinta che ci sia ancora spazio per fare di più. Anche un piccolo gesto, un’occasione di incontro o un ambiente capace di accogliere senza giudicare possono rappresentare una possibilità importante per qualcuno”, dichiara la presidente Bellati.

Tra le priorità del nuovo mandato, particolare attenzione sarà riservata al mondo dei giovani e al valore della prevenzione, insieme allo sviluppo di nuove opportunità rivolte alle persone che possono trarre beneficio da contesti accoglienti, inclusivi e stimolanti. L’obiettivo è contribuire a una comunità sempre più attenta alla salute mentale, capace di riconoscere le potenzialità di ogni persona e di offrire occasioni concrete di partecipazione.