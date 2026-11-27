Bergamo. Un negozio su due, in dieci anni, ha cambiato volto. Tra il 2016 e il 2026 il 56% degli spazi commerciali al piano terra del Distretto urbano del commercio (Duc) di Bergamo ha cambiato attività o funzione almeno una volta; il 38% solo negli ultimi sei anni. È il dato che apre il Monitoraggio 2026 dell’offerta commerciale, presentato venerdì 27 novembre in Sala Galmozzi. Lo studio è firmato dal Consorzio Cise del Politecnico di Milano, con il gruppo di lavoro formato da Luca Tamini, Giorgio Limonta e Paolo Maneo (Laboratorio Urb&Com Log). Mette a confronto le rilevazioni del 2016, del 2020 e del 2026, e racconta come sono cambiati il commercio e l’economia di prossimità nel centro, nei borghi storici e nei quartieri.

Il tempismo è quello giusto: giovedì la Commissione europea ha inserito Bergamo tra le tre finaliste per il titolo di Capitale europea del piccolo commercio 2027 (European Capitals of Small Retail). Con Porto e San Sebastián, la città concorre nella categoria Vibrant Cities, riservata ai centri tra 50 mila e 250 mila abitanti. La delegazione bergamasca presenterà la candidatura alla giuria il 26 gennaio a Bruxelles, durante la cerimonia di premiazione.

La rilevazione, condotta nella primavera del 2026, ha contato 3.853 spazi commerciali e 8.806 vetrine. Nel Duc, che comprende il centro di Città Bassa e i nuclei storici di Borgo Palazzo, Santa Caterina-Pignolo e Città Alta, gli spazi sono 2.394, con 5.201 vetrine. Altri 1.459 spazi (3.605 vetrine) si trovano in venti ambiti esterni al Distretto, tra cui gli assi di via Broseta e via Moroni e i quartieri di Loreto, Villaggio Sposi e Malpensata.

In dieci anni gli spazi occupati dal commercio al dettaglio si sono ridotti del 15,3% nel Duc e di circa il 10% fuori. Crescono invece le altre attività: +5,1% l’artigianato, +11,9% il terziario direzionale, +4,8% la somministrazione di cibo e bevande. Lungo viale Papa Giovanni XXIII bar e ristoranti sono aumentati di quasi il 30% rispetto al 2016. Nel Duc i locali vuoti o dismessi sono 380, il 15,9% del totale: 30 in meno rispetto al 2020 (-7,3%) e praticamente lo stesso numero del 2016, quando erano 375. Per lo studio è il segno di una sostanziale tenuta e del riassorbimento di parte dei vuoti degli anni scorsi.

Le trasformazioni non sono uniformi. Nelle aree centrali di Città Bassa, soprattutto lungo gli assi principali, cresce il peso della somministrazione. Nei nuclei storici di Città Bassa e Città Alta l’offerta guarda sempre più al turismo, a scapito di alcune attività pensate per i residenti. Più sfitti, invece, in alcune zone di Borgo Palazzo, Santa Caterina-Pignolo e nei quartieri fuori Distretto, dove però negozi e servizi restano essenziali per i bisogni quotidiani.

Per l’assessore al Commercio e vicesindaco Sergio Gandi, il quadro racconta “un sistema capace di adattarsi ai cambiamenti, ma che evidenzia anche criticità”. La sfida per l’amministrazione, sostiene, è “accompagnare queste trasformazioni senza lasciare che siano soltanto le dinamiche del mercato a determinare il futuro delle nostre strade”. Il commercio, aggiunge, va considerato non solo un’attività economica ma “un presidio di prossimità” e un fattore di vivibilità e sicurezza dello spazio pubblico. Da qui la necessità di strumenti di conoscenza aggiornati per costruire politiche mirate: sostegno alle imprese, ricambio e diversificazione delle attività, riuso dei locali sfitti.

L'assessore Gandi

Sulla stessa linea il manager del Duc Nicola Viscardi, che rivendica “l’approccio scientifico e oggettivo” dello studio, utile a superare “le percezioni individuali e le letture parziali” sullo stato di salute del commercio. “La nostra sfida non è conservare a tutti i costi il commercio come lo abbiamo conosciuto, ma creare le condizioni perché possa evolversi, innovarsi e restare competitivo”, spiega, senza perdere identità e legame con il territorio. Il compito del Distretto, aggiunge, è tradurre i dati in progetti concreti e misurarne l’efficacia nel tempo. Viscardi cita anche la candidatura europea e l’inclusione del Duc, da parte di Regione Lombardia, tra i distretti d’eccellenza del bando 2026, finanziata con 520 mila euro.

Il presidente di Confcommercio Bergamo, Luciano Patelli, sottolinea che il monitoraggio guarda anche alle periferie e chiede “azioni sinergiche e progetti condivisi tra istituzioni, categorie e operatori: solo uniti si possono governare le trasformazioni già in atto”. Tra le proposte di Confcommercio, attraverso il progetto Cities, ci sono l’analisi dei dati, la gestione mirata degli sfitti, la cura dello spazio pubblico e una logistica urbana innovativa.