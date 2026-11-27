I carabinieri hanno fermato una vettura che procedeva a velocità insolitamente ridotta sulla Provinciale 98. Nel bagagliaio e nella parte centrale del veicolo hanno trovato 48 panetti di droga, per un valore complessivo di diversi chilogrammi

Palosco. Viaggiavano in auto con 48 chilogrammi di cocaina nascosti in alcuni vani ricavati nel bagagliaio e nella parte centrale del veicolo. Due uomini, cittadini marocchini di 25 e 29 anni, sono stati arrestati dai carabinieri nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 novembre a Palosco, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato intorno alla mezzanotte, durante un servizio di controllo del territorio lungo la Strada provinciale 98. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Treviglio, impegnati in particolare nella prevenzione dei furti in abitazione, hanno notato un’automobile che procedeva a un’andatura insolitamente lenta e guardinga rispetto alle condizioni della strada. Un comportamento che ha insospettito la pattuglia, inducendo i carabinieri a fermare il mezzo per identificare gli occupanti e verificare un eventuale coinvolgimento in attività sospette. I primi riscontri e l’atteggiamento dei due uomini hanno quindi portato i militari ad approfondire i controlli, procedendo a una perquisizione dell’autovettura.

All’interno non sono stati trovati oggetti rubati né strumenti da scasso, ma il controllo ha permesso di individuare un carico ben più consistente: 48 panetti di cocaina, ciascuno del peso di un chilogrammo, nascosti in appositi vani nel bagagliaio e nella parte centrale dell’auto. La sostanza stupefacente, per un quantitativo complessivo di 48 chili, è stata sequestrata.

La droga sequestrata