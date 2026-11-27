Lo storico ponte San Michele sull'Adda

Calusco d’Adda. Ancora nove mesi di attesa per sapere come sarà il nuovo ponte San Michele. Il calendario è emerso nella mattinata di giovedì 26 novembre, in Commissione Trasporti, Territorio e Infrastrutture di Regione Lombardia. Un’audizione convocata per fare il punto sul servizio ferroviario e sui cantieri in corso sulle reti regionali, con gli assessori competenti e i rappresentanti di Rfi e Trenord. Una parte del confronto, però, è finita sull’erede dello storico collegamento tra le due sponde dell’Adda, al confine tra le province di Bergamo e Lecco.

La prima scadenza è fissata per la fine di dicembre, quando la commissione giudicatrice dovrà selezionare i tre progetti finalisti tra le oltre 40 proposte arrivate al concorso internazionale, chiuso nei mesi scorsi. Una selezione inizialmente attesa in autunno e poi slittata alla fine del 2026. I tre finalisti avranno quindi tempo fino alla fine di gennaio per integrare i propri elaborati, mentre febbraio sarà il mese in cui la commissione sarà chiamata a individuare il progetto vincitore. Dall’inizio di marzo si entra nel vivo: scatteranno i 150 giorni per redigere il progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte), il documento che per la prima volta renderà concrete le caratteristiche dell’opera. La chiusura di questa fase è prevista indicativamente per agosto 2027.

C’è però un altro documento, che arriverà prima e che le amministrazioni locali aspettano con più impazienza: lo studio sul traffico. Lo hanno chiesto a Rfi le Province e gli enti del territorio per capire quali ricadute avrà il nuovo ponte sulla rete stradale: in Commissione Infrastrutture è stato indicato che sarà ultimato entro la fine dell’anno.