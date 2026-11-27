Calusco d'Adda|
Nuovo ponte San Michele, il progetto di fattibilità atteso ad agosto 2027: entro fine anno lo studio sul traffico
Fissate le tappe della progettazione: entro dicembre la selezione dei tre finalisti del concorso internazionale, a febbraio la scelta del vincitore
Calusco d’Adda. Ancora nove mesi di attesa per sapere come sarà il nuovo ponte San Michele. Il calendario è emerso nella mattinata di giovedì 26 novembre, in Commissione Trasporti, Territorio e Infrastrutture di Regione Lombardia. Un’audizione convocata per fare il punto sul servizio ferroviario e sui cantieri in corso sulle reti regionali, con gli assessori competenti e i rappresentanti di Rfi e Trenord. Una parte del confronto, però, è finita sull’erede dello storico collegamento tra le due sponde dell’Adda, al confine tra le province di Bergamo e Lecco.
La prima scadenza è fissata per la fine di dicembre, quando la commissione giudicatrice dovrà selezionare i tre progetti finalisti tra le oltre 40 proposte arrivate al concorso internazionale, chiuso nei mesi scorsi. Una selezione inizialmente attesa in autunno e poi slittata alla fine del 2026. I tre finalisti avranno quindi tempo fino alla fine di gennaio per integrare i propri elaborati, mentre febbraio sarà il mese in cui la commissione sarà chiamata a individuare il progetto vincitore. Dall’inizio di marzo si entra nel vivo: scatteranno i 150 giorni per redigere il progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte), il documento che per la prima volta renderà concrete le caratteristiche dell’opera. La chiusura di questa fase è prevista indicativamente per agosto 2027.
C’è però un altro documento, che arriverà prima e che le amministrazioni locali aspettano con più impazienza: lo studio sul traffico. Lo hanno chiesto a Rfi le Province e gli enti del territorio per capire quali ricadute avrà il nuovo ponte sulla rete stradale: in Commissione Infrastrutture è stato indicato che sarà ultimato entro la fine dell’anno.
Per i consiglieri regionali bergamaschi del Partito Democratico Davide Casati e Jacopo Scandella è un passaggio decisivo per il prosieguo dell’iter e per il coinvolgimento dei territori. “Avremo un elemento ulteriore per capire gli effetti della realizzazione del nuovo ponte sul traffico – spiegano -. Una volta visionato lo studio, sarà necessario che venga convocato il tavolo con tutte le tre Province, con i Comuni coinvolti e i consiglieri regionali dei territori di Bergamo, Lecco e Monza e Brianza”.