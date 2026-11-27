Bergamo. Dopo l’annuncio dei tre eventi speciali ad aprile in tre club europei a Monaco, Madrid e Milano per festeggiare i 30 anni di “Laura non c’è”, continuano le notizie che riguardano Nek e il 2027, un anno che sarà speciale, ricco di appuntamenti e sorprese. Nell’autunno 2027 Nek (Filippo Neviani) torna infatti live nei teatri italiani con “Laura 30th e tutto il resto Live“: un tour che toccherà tutta Italia nei mesi di ottobre, novembre e dicembre e che sarà l’occasione per celebrare una carriera che ha conquistato intere generazioni, ma non solo, con tante attese novità che verranno.

Tra le tappe in calendario c’è anche Bergamo, dove l’artista si esibirà il 4 novembre 2027 alla ChorusLife Arena (in via Carlo Serassi 26). I biglietti per “Laura 30th e tutto il resto Live” sono già disponibili in pre-sale per il Filgood Social Club, fanclub ufficiale di Nek, mentre dalle ore 11 di domani, sabato 28 novembre, saranno disponibili su Ticketone e punti vendita abituali.

Il 2027 sarà un anno di festeggiamenti internazionali, che saranno inaugurati con “Laura non c’è 30th – Live”, tre appuntamenti esclusivi in tre club europei, tra Germania, Spagna e Italia, nel mese di aprile. Saranno tre vere e proprie feste sul palco, tre celebrazioni speciali per incontrare il pubblico e per festeggiare un brano che, dal 1997, continua a unire generazioni, insieme a tutti gli altri successi che hanno segnato oltre trent’anni di carriera. “Laura non c’è” è diventata negli anni uno dei brani italiani più conosciuti anche all’estero, grazie alla sua diffusione internazionale e alle numerose reinterpretazioni e versioni in altre lingue: sono nove le versioni conosciute, tra cui quelle in spagnolo, greco, russo e cantonese.

Cantante e polistrumentista, con oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio all’attivo, dopo l’esordio nel 1992 con l’album “Nek” ha inanellato numerosi successi in oltre 30 anni di attività. Negli ultimi anni si è distinto anche come conduttore televisivo (“Dalla Strada al Palco”, “The Voice”, “The Voice Senior”, “The Voice Kids” e “The Voice Generations”), ha pubblicato nel 2022 l’album celebrativo “5030” e dal 2023 al 2025 ha portato avanti il progetto Rengànek con Francesco Renga, tra tour, partecipazione al 74° Festival di Sanremo e un disco di inediti. Nel 2025 l’intera discografia è stata ripubblicata in vinile cristallo ed è uscita su YouTube la miniserie in 14 episodi “Nek Hits”, accompagnata per quasi due anni da “Nek Hits Live” in chiave power trio tra Italia, Europa, Canada e Stati Uniti; ha inoltre recitato nella serie Netflix “Il capo perfetto”.

Tutte le date del 2027

“Laura non c’è 30th – Live” (club europei)

17 aprile – Monaco – Tonhalle München

23 aprile – Madrid – Sala Wagon

29 aprile – Milano – Magazzini Generali

“Laura 30th e tutto il resto Live”