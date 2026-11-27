Bergamo. Sulla carta, le multe del 2027 valgono quasi 16 milioni di euro. Nei fatti, al Comune ne resteranno meno di nove. È la fotografia che emerge dalla delibera approvata all’unanimità dalla giunta Carnevali nella seduta di giovedì 19 novembre, nell’ambito del bilancio di previsione 2027-2029. Per il prossimo anno Palazzo Frizzoni stima entrate dalle violazioni del Codice della strada per 15,95 milioni di euro: 1,45 milioni in più rispetto ai 14,5 previsti per il 2026, pari a un aumento del 10%.

Ma l’incremento non si tradurrà automaticamente in maggiori incassi: l’amministrazione mette infatti in conto di non riscuotere quasi il 44% della somma, accantonando 6 milioni e 958 mila euro al Fondo crediti di dubbia esigibilità. “Una parte di queste entrate è accantonata per far fronte al rischio di mancata riscossione, mentre un’altra è vincolata alle destinazioni previste dalla legge”, spiega il vicesindaco e assessore al Bilancio Sergio Gandi, che ha portato la delibera in giunta.

Il Codice della strada impone ai Comuni di vincolare il 50% dei proventi, al netto degli accantonamenti, a finalità legate alla sicurezza stradale. A Bergamo significa 4 milioni e 496 mila euro, ripartiti dalla giunta in tre grandi capitoli.

Il primo riguarda la manutenzione di segnaletica, orizzontale e verticale, e impianti semaforici: poco più di 1,1 milioni, affidati alla partecipata Atb Mobilità. Altrettante risorse andranno alla Polizia locale. Seicentomila euro serviranno per la gestione e il controllo delle sanzioni, 435 mila per l’acquisto di automezzi e attrezzature, 70.700 per la manutenzione delle strumentazioni e le spese generali, 18.300 per il sistema telematico che controlla gli accessi alle Zone a traffico limitato.

La fetta più grossa, 2,24 milioni di euro, finanzierà altri interventi per la sicurezza stradale. Qui entrano la manutenzione ordinaria dell’illuminazione pubblica (531 mila euro), la videosorveglianza (524.600) e la manutenzione ordinaria delle strade comunali (509.500). A completare il quadro, 357 mila euro per le attività di controllo e accertamento delle violazioni, compresa la previdenza complementare degli agenti della Polizia locale, e 325 mila per sicurezza, mobilità ciclistica, assistenza agli alunni ed educazione stradale.