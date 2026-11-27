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Una settimana fa Marc Marquez si è laureato campione del mondo della categoria regina del motomondiale per l’ottava volta, eguagliando un record che durava da cinquant’anni e fissato dalla leggenda bergamasca Giacomo Agostini. Venerdì 27 novembre, nella sorpresa generale, il 33enne spagnolo ha annunciato il ritiro.

Prima delle prove libere del gp di Valencia, le telecamere sono entrate nel paddock Ducati: Marquez ha mostrato cinque cartelli a favor di camera, annunciando che quella del weekend sarà la sua ultima gara prima di concludere la sua vita da pilota e voltare pagina.

“Quest’anno per me è stato molto difficile. La decisione era stata presa dopo Motegi (a inizio ottobre, ndr). Lo sapeva solo mio fratello Alex. Avevo promesso al mio corpo che questa sarebbe stata l’ultima volta. Stavo soffrendo e i risultati coprivano il mio dolore” ha spiegato il diretto interessato.

“Sono fortunato ad aver vinto molto, i successi rimaranno sempre lì”. La sua carriera si chiude con dieci titoli mondiali, dei quali i sopracitati otto in MotoGp, con 106 vittorie nei gran premi – 16 in meno di Agostini in assoluto, ma primo in MotoGp – e 165 podi in 302 Gp, secondo assoluto dopo Valentino Rossi, con 102 pole position che rappresentano a loro volta un primato.