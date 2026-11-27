Il provvedimento scaturisce dalla operazione straordinaria sulla sicurezza alimentare condotta lo scorso 10 novembre. Oltre alla scoperta di un reparto macelleria totalmente abusivo, sporcizia diffusa e centinaia di chili di alimenti privi di tracciabilità, i successivi accertamenti dell’Arma hanno consentito di accertare che la figura del “preposto” dichiarata nella SCIA, era meramente fittizia: il soggetto indicato non aveva alcun legame con la gestione aziendale, facendo venire meno i requisiti professionali obbligatori per legge per la vendita nel comparto alimentare.

Nato nel 1982, il nucleo specializzato dell’Arma ricopre un ruolo altamente strategico: dipendente dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha il compito di controllare l’intera filiera produttiva e distributiva, verificando il rispetto dei disciplinari per i prodotti a marchio protetto (DOP, IGP, STG) e biologici: accerta la trasparenza e la veridicità delle informazioni fornite ai consumatori e reprime le indebite percezioni dei contributi erogati dall’Unione Europea nell’ambito della Politica Agricola Comune. Il Nucleo di Orio al Serio, che ha competenza su tutta la Lombardia, è attivo dall’1 luglio 2024.