Macelleria abusiva, sporcizia e cibi privi di tracciabilità: stop alla vendita di alimenti in un market etnico
Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di appurare che la figura del preposto era meramente fittizia: chiuso l’intero settore alimentare dell’esercizio commerciale
Stop totale alla vendita di alimenti per un market etnico di via Quarenghi a Bergamo. Il provvedimento di sospensione immediata dell’attività è stato disposto dal Comune di Bergamo ed eseguito dai militari del Nucleo Carabinieri Tutela Agroalimentare, congiuntamente alla Compagnia Carabinieri di Bergamo e al personale sanitario dell’ATS.
Il provvedimento scaturisce dalla operazione straordinaria sulla sicurezza alimentare condotta lo scorso 10 novembre. Oltre alla scoperta di un reparto macelleria totalmente abusivo, sporcizia diffusa e centinaia di chili di alimenti privi di tracciabilità, i successivi accertamenti dell’Arma hanno consentito di accertare che la figura del “preposto” dichiarata nella SCIA, era meramente fittizia: il soggetto indicato non aveva alcun legame con la gestione aziendale, facendo venire meno i requisiti professionali obbligatori per legge per la vendita nel comparto alimentare.
A seguito della proposta formale inoltrata dai Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, il Comune ha ordinato la chiusura dell’intero settore alimentare dell’esercizio commerciale, notificata ed eseguita sul posto dai militari dell’Arma.
Nato nel 1982, il nucleo specializzato dell’Arma ricopre un ruolo altamente strategico: dipendente dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha il compito di controllare l’intera filiera produttiva e distributiva, verificando il rispetto dei disciplinari per i prodotti a marchio protetto (DOP, IGP, STG) e biologici: accerta la trasparenza e la veridicità delle informazioni fornite ai consumatori e reprime le indebite percezioni dei contributi erogati dall’Unione Europea nell’ambito della Politica Agricola Comune. Il Nucleo di Orio al Serio, che ha competenza su tutta la Lombardia, è attivo dall’1 luglio 2024.