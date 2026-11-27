Dario Casali, 50 anni, di Telgate, e Luciano Nicoli, 67 anni, originario di Ranzanico e residente in Romania, sono indagati per il colpo del 17 aprile 2025 alla Bcc dell’Oglio e del Serio a Scanzorosciate

Bergamo. Una Panda rubata e data alle fiamme per depistare le indagini. Una Fiat 500 Abarth bianca, anch’essa rubata, con una targa clonata. E poi le maschere da anziani, gli occhiali finti e persino i pezzi di una targa gettati in un cestino e ricomposti dagli investigatori. Giovedì 26 novembre al Tribunale di Bergamo è stata ripercorsa l’indagine sulla rapina alla Bcc dell’Oglio e del Serio di Scanzorosciate, avvenuta il 17 aprile 2025.

A processo Dario Casali, 50 anni, di Telgate, e Luciano Nicoli, 67 anni, originario di Ranzanico e residente in Romania. A presiedere l’udienza è la giudice Donatella Nava. In aula è presente anche il pubblico ministero Emanuele Marchisio, che ascolta la ricostruzione di uno dei militari della Sezione operativa dei Carabinieri di Bergamo, impegnati nelle indagini. Casali è difeso dall’avvocato Franco Capuzzo, mentre Nicoli è assistito dal legale Daniele Tropea. I due imputati non sono di certo sconosciuti nell’ambito giuridico: diversi precedenti per entrambi. Ed il motivo è praticamente sempre quello. Così come le modalità. Rapine in banca, con, spesso, auto rubate. Nell’inchiesta compare anche una terza persona, che avrebbe avuto un ruolo nella gestione della Fiat 500 Abarth, ma la cui posizione giuridica è stata stralciata.

La rapina si consuma poco dopo le 11 di giovedì 17 aprile. Due uomini entrano nella filiale di via Vittorio Veneto, a Scanzorosciate, con maschere realistiche raffiguranti volti di anziani e occhiali finti. Hanno dei taglierini. Uno dei due minaccia il vicedirettore, puntandogli l’arma al fianco e intimandogli di consegnare il denaro. Il bottino è di oltre 4000 euro.

I rapinatori scappano a bordo di una Fiat Panda rubata poco prima nel parcheggio delle piscine comunali di Seriate. La macchina viene poi abbandonata e incendiata in via Fermi, nella zona industriale di Scanzorosciate. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il rogo serve a cancellare le tracce e a depistare le indagini, facendo concentrare l’attenzione sulla vettura bruciata.

Infatti, la vera via di fuga, è un’altra. I due utilizzano una Abarth bianca, rubata il giorno precedente, il 16 aprile, nel parcheggio di una ditta di rubinetti a Gussago, in provincia di Brescia. Dopo il furto viene portata in un garage a Palosco.

Le targhe clonate

Qui entra in gioco uno degli aspetti centrali dell’indagine: lo scambio delle targhe. Sulla 500 Abarth bianca vengono montate targhe clonate, appartenenti ad altre vetture. Una di quelle utilizzate risultava associata a una 500 Abarth nera, che si trovava nel garage di una donna a Palosco. In questo modo la Abarth poteva circolare senza mostrare la propria targa originale.

Gli investigatori ricostruiscono gli spostamenti della macchina grazie alle telecamere, seguendone i passaggi tra Palosco, Cavernago e Seriate. In alcune immagini si nota anche un sacchetto verde acqua nell’abitacolo, che secondo la ricostruzione conteneva il denaro della rapina. Importante anche il particolare delle scarpe: le Adidas indossate da uno dei rapinatori durante il colpo vengono riconosciute successivamente e ricondotte a Nicoli.

Le indagini proseguono nelle settimane successive. Gli investigatori documentano incontri e movimenti legati al garage di Palosco, oltre al trasporto di attrezzi. Attraverso le telecamere e le intercettazioni ricostruiscono anche un intervento sulla centralina della 500, modificata per permettere l’accensione con nuove chiavi e rendere più difficile risalire all’auto rubata.

Il collegamento con un’altra indagine arriva verso la metà di maggio, quando Casali e Nicoli vengono individuati a Sirmione, in provincia di Brescia. I carabinieri li seguono nelle vicinanze di un supermercato e li vedono anche fermarsi al bar per mangiare un panino. Nel parcheggio viene rintracciata la 500 Abarth bianca. All’interno ci sono maschere, occhiali finti e altri strumenti ritenuti utili per preparare rapine. Vengono trovate anche alcune chiavi riconducibili a un’abitazione.

Quel giorno a Sirmione emerge un altro particolare importante. Le telecamere riprendono uno dei due mentre getta qualcosa in un cestino. I carabinieri recuperano i frammenti: ricomposti come un puzzle, si rivelano essere i pezzi di una targa costruita per essere utilizzata nella clonazione di un’altra automobile. Gli accertamenti permettono di collegarla alla targa impiegata per raggiungere Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, dove era stato tentato un altro colpo in banca poche ore prima.

Anche in quel caso era stata rubata un’auto, una Lancia Y, utilizzata per raggiungere la banca. Il colpo, però, non era andato a buon fine: i malviventi non erano riusciti ad accedere alle casseforti e avevano rinunciato. La Lancia, recuperata dai carabinieri, aveva già i sedili cosparsi di liquido infiammabile, pronta per essere incendiata. I due si erano poi allontanati con la solita Abarth.

Dopo il controllo a Sirmione, Casali e Nicoli erano stati denunciati a piede libero, perché non c’erano le condizioni per arrestarli in flagranza. Per la tentata rapina di Valeggio, però, erano proseguite le indagini coordinate dalla Procura di Verona, fino all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Nel frattempo i due si erano spostati tra Svizzera e Belgio a bordo di un’Audi Q5. Prima di essere rintracciati a Trezzo sull’Adda, tra Bergamo e Milano, il 27 maggio. Nell’auto sulla quale viaggiavano erano stati trovati strumenti da scasso e dispositivi elettronici utilizzabili per intervenire sui sistemi di accensione delle automobili. Tra gli oggetti sequestrati anche un gratta e vinci con alcune targhe annotate sul retro.